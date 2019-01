Chris Froome non difenderà la maglia rosa: nel 2019 il Team Sky al Giro punterà su Bernal

Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno al Giro d’Italia 2019. Il Team Sky ha ufficialmente comunicato che il detentore del titolo e il vincitore del Tour de France non saranno al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Egan Bernal dunque affronterà la Corsa Rosa da capitano. La decisione era nell’aria, i due campioni hanno dato le proprie motivazioni sulla loro assenza e si concentreranno sul Tour de France.

Chris Froome andrà a caccia del pokerissimo in terra transalpina:

" È stata una decisione difficile quella di capire su quale Grande Giro concentrarsi, specialmente dopo aver vinto il Giro d’Italia l’anno scorso e aver vissuto un momento così bello in quella corsa con la squadra, ma per il 2019 il mio obiettivo numero uno sarà il Tour de France. È sicuramente difficile non tornare al Giro d’Italia e difendere la maglia rosa, ma penso che, con il Tour de France come obiettivo principale, sia meglio saltare il Giro d’Italia nel 2019. Se riuscirò a vincere il Tour de France per la quinta volta – cosa che solo altri quattro campioni hanno mai fatto – la mia carriera diventerà davvero incredibile "

Geraint Thomas cercherà di difendere la maglia gialla: “L’obiettivo principale per me sarà tornare al Tour de France per ottenere il miglior risultato possibile. Forse, se non avessi vinto il Tour nel 2018, avrei potuto pensare ad un programma con Giro e Vuelta ma in Francia avrò il numero uno sulla mia schiena e sarebbe brutto non esserci. L’anno sarà incentrato su questo, ma non vedo l’ora di affrontare un programma leggermente diverso e ovviamente, dopo il Tour, i mondiali nello Yorkshire. Penso che la cronometro sarà un buon obiettivo per me“.

Video - Froome commosso: "È incredibile aver vinto questo Giro, realizzerò più avanti" 02:16

Ha parlato anche Egan Bernal, 21enne pronto per andare a caccia del Trofeo Senza Fine: “Il Giro è una gara che mi piace davvero tanto. Ho vissuto in Italia per tre anni, quindi ho molti amici lì e mi piacciono molto i tifosi italiani. Conosco le strade, mi piace molto il Giro e voglio fare una buona gara. la mia stagione inizierà con il Tour Colombia. Sarà la prima gara con Froomey, quindi vogliamo farlo bene! È la gara di casa e voglio fare bene per i tifosi, per la mia famiglia e per la Colombia“.