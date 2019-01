Nibali, Dumoulin, Yates, Valverde, Roglic, Bernal: tutti i big al via del Giro d'Italia

Il Giro d'Italia, prima grande corsa a tappe della stagione, è in programma da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno (da Bologna a Verona) e presenta finora una startlist di livello assoluto: Vincenzo Nibali andrà a caccia del tris dopo i successi del 2013 e del 2016, Tom Dumoulin cercherà di sfruttare il terreno favorevole per il bis dopo il 2017, Alejandro Valverde e Mikel Landa saranno i capitani della Movistar (Quintana al Tour de France), Simon Yates vuole la rivincita dopo aver vestito a lungo la maglia rosa pochi mesi fa, Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic cercheranno di fare saltare il banco al pari di Egan Bernal, che in assenza di Froome sarà capitano del Team Sky, affiancato da Gianni Moscon. Chi deve ancora sciogliere i dubbi è Fabio Aru, ma il suo sarà probabilmente un sì.

Nibali, Dumoulin, Valverde, Roglic: una startlist di lusso

Per ora, come detto, sono già diversi i big confermati al via da Bologna il prossimo 11 maggio: Bernal, Carapaz, Dumoulin, Formolo, Jungels, Kelderman, Landa, Lopez, Majka, Mollema, Nibali, Roglic, Valverde, Woods, S. Yates, Zakarin. Un percorso con tre prove a cronometro (poco più di 60 km complessivi contro il tempo), dovrebbe favorire corridori come Dumoulin, a caccia del bis e del terzo podio consecutivo al Giro, e Primoz Roglic, alla seconda partecipazione dopo quella del 2016. Le montagne saranno tante e ci sarà terreno anche per gli scalatori puri: da scoprire le qualità sulle tre settimane del giovane colombiano Egan Bernal, anche se un antipasto al Tour de France 2018 già c'è stato. L'esperienza di Nibali e Valverde, l'esplosività di Simon Yates e Miguel Angel Lopez: c'è molto materiale per divertirsi.

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia, Dumoulin conferma la sua presenza: "Sarà il mio obiettivo principale per il 2019"

LEGGI ANCHE: Simon Yates torna al Giro: dopo Nibali e Dumoulin, ufficiale anche la sua partecipazione

LEGGI ANCHE: L'annuncio di Nibali: "Nel 2019 farò Giro e Tour, voglio vincere per la terza volta la maglia rosa"

Dubbio Viviani

Non è ancora chiaro se Elia Viviani sarà o meno al via della corsa rosa per difendere la maglia ciclamino dell'anno scorso: dopo l'addio di Fernando Gaviria alla Quick-Step, per Elia c'è la grande opportunità di correre il Tour de France da protagonista nel miglior momento della sua carriera. E, in previsione Mondiale, potrebbe essere più congeniale alla sua preparazione dopo una prima fase molto intensa.

LEGGI ANCHE: Il programma di Elia Viviani: esordio in Australia poi le classiche, in dubbio il Giro d'Italia