Peter Sagan rinnova con la Bora e annuncia: "Voglio correre il Giro d'Italia"

Peter Sagan e l'annuncio (ancora non ufficiale) a sorpresa: "Voglio correre il Giro d'Italia". Il tre volte campione del mondo, che alla corsa rosa non ha mai preso parte nella sua carriera, non ha nascosto la sua voglia di esserci alla partenza da Bologna.

" L'Italia è il Paese in cui sono nato ciclisticamente, mi piace l'idea di correre il Giro per puntare a vincere qualche tappa e la maglia ciclamino "

Una volontà confermata anche dalle parole del suo team manager Ralph Denk: "Peter non è solo un corridore da classiche e potrebbe correre il Giro d'Italia l'anno prossimo. Ha iniziato a correre in Italia, lì è cresciuto ciclisticamente e vorrebbe tornare. Ha già vinto classiche come il Fiandre e la Roubaix e ne vuole mettere nel mirino altre come la Liegi-Bastogne-Liegi e il Lombardia". A poche ore dalla corsa iridata di Innsbruck, a cui parteciperà come tre volte campione uscente, lo slovacco conferma dunque la sua voglia di cambiare canovaccio per il 2019, e si preannuncia un gran duello per la maglia ciclamino con il nostro Elia Viviani. L'attenzione delle grandi volate si sposterebbe completamente dal Tour al Giro d'Italia, per la gioia degli appassionati della Corsa Rosa.