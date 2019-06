tra poco il report completo...

I big mandano i propri compagni in fuga

Si fa subito corsa vera con tanti attacchi dopo i primi km. Prima di scollinare sul Cima Campo ecco che parte la fuga con 12 corridori, con alcuni compagni di squadra dei big: c’è Damiano Caruso per Nibali, Amador per Carapaz e Landa, Bilbao e Cataldo per Miguel Ángel López, Nieve per Simon Yates e Sean Bennett per Hugh Carthy. I 12 fuggitivi accumulano un margine di 3 minuti mentre Masnada prova a partire da solo all’attacco del Passo Manghen: dietro è l’Astana a fare l’andatura con le accelerate di Zeits e Hirt. Simon Yates perde subito la ruota dei migliori, Nibali perde Pozzovivo, idem Carapaz che perde Carretero e Pedrero.

Miguel Ángel López fa la differenza sul Manghen, Roglic e Nibali in difficoltà

Ai -117 km dall’arrivo ecco che parte Miguel Ángel López dopo il forcing dei suoi due compagni di squadra, solo Carapaz e Landa riescono a tenere la ruota del colombiano mentre si staccano Roglic e Nibali. Allo scollinamento sul Manghen i due hanno 40’’ di ritardo, ma rientrano in discesa insieme a tutti gli altri big. Si forma quindi una nuova fuga con 8 corridori al comando: Ciccone, Kangert, Nieve, Capecchi, Dunbar, Madouas, Bilbao e Gebreigzabhier cercano di prendere margine per conquistare la tappa.

Video - Ahi Nibali! Lo Squalo fatica a tenere le ruote di Lopez, Landa e Carapaz 00:42

L'ordine d'arrivo

1. Pello BILBAO (Astana) 5h46'02''; 2. Mikel LANDA (Movistar) st; 3. Giulio CICCONE (Trek Segafredo) +2''; 4. Richard CARAPAZ (Movistar) +4''; 5. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +4''; 6. Tanel KANGERT (Education First) +15''; 7. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) +15''; 14. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +54''; 18. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +1'49''

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 89h38'28''; 2. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'54''; 3. Mikel LANDA (Movistar) +2'53''; 4. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +3'06''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +5'51''; 6. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +7'18''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'28''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +8'01''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +9'11''; 10. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +12'50''