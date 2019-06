L’ultima tappa di salita riserva sorprese a non finire, anche se nessuno riesce a staccare la maglia rosa Carapaz. Il duo della Movistar si dimostra ancora una volta inattaccabile, con l’ecuadroniano che conserva la maglia e Landa che si issa al 3° posto. Nel mezzo Vincenzo Nibali che non riesce nel numero che si era prefissato nella mente, tanto che il siciliano perde le ruote dei migliori sul Passo Manghen (la Cima Coppi di questo Giro d’Italia). Il corridore della Bahrain Merida però non perde la testa, rientra sui migliori, e prova ad attaccare nel finale per centrare, almeno, una vittoria di tappa e guadagnare ulteriori secondi su Roglic per conservare il 2° posto. Si stacca ancora Roglic che prova a tenere duro, nella speranza di rimontare a cronometro: lo sloveno finisce a 3’16’’ da Carapaz ma, con una grande crono, può ancora sognare il 2° posto finale (anche se la giuria lo penalizza di 10’’). Complimenti a Masnada per essere scollinato per primo sulla Cima Coppi e a Pello Bilbao per la vittoria, mentre Lopez chiude il suo Giro facendo a pugni con un ‘tifoso’ a bordo strada dopo essere stato spinto per terra. Incredibile!

I big mandano i propri compagni in fuga

Si fa subito corsa vera con tanti attacchi dopo i primi km. Prima di scollinare sul Cima Campo ecco che parte la fuga con 12 corridori, con alcuni compagni di squadra dei big: c’è Damiano Caruso per Nibali, Amador per Carapaz e Landa, Bilbao e Cataldo per Miguel Ángel López, Nieve per Simon Yates e Sean Bennett per Hugh Carthy. I 12 fuggitivi accumulano un margine di 3 minuti mentre Masnada prova a partire da solo all’attacco del Passo Manghen: dietro è l’Astana a fare l’andatura con le accelerate di Zeits e Hirt. Simon Yates perde subito la ruota dei migliori, Nibali perde Pozzovivo, idem Carapaz che perde Carretero e Pedrero.

Miguel Ángel López fa la differenza sul Manghen, Roglic e Nibali in difficoltà

Ai -117 km dall’arrivo ecco che parte Miguel Ángel López dopo il forcing dei suoi due compagni di squadra, solo Carapaz e Landa riescono a tenere la ruota del colombiano mentre si staccano Roglic e Nibali. Allo scollinamento sul Manghen i due hanno 40’’ di ritardo, ma rientrano in discesa insieme a tutti gli altri big. Si forma quindi una nuova fuga con 8 corridori al comando: Ciccone, Kangert, Nieve, Capecchi, Dunbar, Madouas, Bilbao e Gebreigzabhier cercano di prendere margine per conquistare la tappa.

Video - Ahi Nibali! Lo Squalo fatica a tenere le ruote di Lopez, Landa e Carapaz 00:42

Roglic si stacca, Nibali e Landa guadagnano terreno in vista della crono. López fa a pugni con un 'tifoso'

Ai -12,7 km dall’arrivo parte Landa, ma il basco si fa riprendere da Nibali e dagli altri big nel tratto in discesa. Chi si stacca, invece, sono Miguel Ángel López e Roglic che non riescono a rientrare prima dell’attacco del Monte Avena. I due non rimontano, anzi, il colombiano perde ulteriore terreno a causa di un alterco con un tifoso a bordo strada.

Video - Follia Miguel Angel Lopez: un tifoso lo fa cadere, lui lo prende a pugni a bordostrada 00:41

I big, intanto, vanno a riprendere i fuggitivi con Ciccone, Nieve, Kangert e Pello Bilbao che hanno ancora energie per cercare la vittoria di tappa. È forcing da parte di Nibali e Carapaz per guadagnare ulteriore secondi su Roglic in vista della crono, mentre Pello Bilbao vince la volata con Landa, bissando il successo di L’Aquila alla 7a tappa.

L'ordine d'arrivo

1. Pello BILBAO (Astana) 5h46'02''; 2. Mikel LANDA (Movistar) st; 3. Giulio CICCONE (Trek Segafredo) +2''; 4. Richard CARAPAZ (Movistar) +4''; 5. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +4''; 6. Tanel KANGERT (Education First) +15''; 7. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) +15''; 14. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +54''; 18. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +1'49''

Video - Pello Bilbao batte Landa in volata e fa bis! Carapaz a 4”, blinda il Giro d’Italia 01:34

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 89h38'28''; 2. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'54''; 3. Mikel LANDA (Movistar) +2'53''; 4. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +3'16''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +5'51''; 6. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +7'18''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'28''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +8'01''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +9'11''; 10. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +12'50''