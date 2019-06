tra poco il report completo...

A Chad Haga la crono: Campenaerts beffato, Roglic arriva solo 10°

Prima parte con i corridori fuori classifica che vogliono comunque farsi vedere nella crono finale di Verona. Campenaerts è il favorito di giornata, ma il belga completa i 17 km del percorso in 22’11’’ facendo peggio di 4’’ rispetto a Chad Haga della Sunweb. Tempi discreti di Thomas De Gendt e Ludvigsson, che però non riescono a migliorare la performance di Haga. Pello Bilbao si avvicina, poi tutti i big che non riescono a fare meglio dell’americano che centra il suo secondo successo da professionista dopo il prologo del Tour of Elk Grove nel 2013.

Video - Richard Carapaz entra all’Arena e si commuove: è lui il Re del Giro d’Italia 102 01:42

L'ordine d'arrivo

1. Chad HAGA (Sunweb) 22'07''; 2. Victor CAMPENAERTS (Lotto Soudal) +4''; 3. Thomas DE GENDT (Lotto Soudal) +6''; 4. Damiano CARUSO (Bahrain Merida) +9''; 5. Tobias LUDVIGSSON (FDJ) +11''; 6. Josef CERNY (CCC Team) +11''; 7. Pello BILBAO (Astana) +17''; 8. Mattia CATTANEO (Androni Giocattoli Sidermec) +20''; 9. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +23''; 10. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +26''

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 90h01'47''; 2. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'05''; 3. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'30''; 4. Mikel LANDA (Movistar) +2'38''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +5'43''; 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +6'56''; 7. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +7'26''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +7'49''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +8'56''; 10. Ilnur ZAKARIN (Katusha Alpecin) +12'14''