Che crono di Nibali, ma Roglic è la prima maglia rosa del Giro! Dumoulin non sfreccia

Che sorprese nella crono di Bologna! La prima tra tutte è l’ordine di partenza, con l’organizzazione di corsa che lascia carta bianca ai corridori, considerando i pericoli di pioggia. I big, infatti, hanno facoltà di partire nel pomeriggio, sfruttando anche un po’ di vento a favore. Il primo è Dumoulin poi tutti gli altri, con Simon Yates che sceglie invece di partire terzultimo. Dumoulin, però, non sembra al meglio mentre fanno registrare dei tempi incredibili Primoz Roglic (12'54'') e Miguel Ángel López (13’22’’). Tra i due un fantastico Vincenzo Nibali che va forte sia nel tratto in pianura, secondo solo a Roglic, che in salita: portando un 13’17’’ che fa ben sperare per il proseguio del Giro. Simon Yates trova un po’ di vento a sfavore ma non la pioggia e il britannico chiude al 2° posto alle spalle di Roglic. Ok che questa crono vedeva un arrivo in salita, ma fare meglio di Dumoulin è un ben iniziare...

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Team Jumbo-Visma 12'54'' 2. Simon YATES Mitchelton-Scott +19'' 3. Vincenzo NIBALI Bahrain-Merida +23'' 4. Miguel Angel LOPEZ Astana +28'' 5. Tom DUMOULIN Team Sunweb +28'' 6. Rafa MAJKA Bora-Hansgrohe +33'' 7. Tao GEOGHEGAN HART Team Ineos +35'' 8. Laurens DE PLUS Team Jumbo-Visma +35'' 9. Bauke MOLLEMA Trek-Segafredo +39'' 10. Damiano CARUSO Bahrain-Merida +40''

Subito Roglic al primo rilevamento: Nibali, Jungels e Ulissi vanno bene in salita. 11’’ di ritardo per Dumoulin

Al km 5,9 c’è il primo rilevamento cronometrico, dopo un tratto totalmente pianeggiante: Roglic fa segnare il miglior tempo visto il suo 6’48’’. Jos van Emden, suo compagno di squadra, gli è a ruota, poi c’è un grande Vincenzo Nibali che dimostra di avere subito un buon ritmo con soli 4’’ di ritardo. Fanno segnare un buon tempo anche Jungels e Ulissi nel tratto in pianura, mentre Dumoulin fa registrare (già) un ritardo di 11’’. A sorpresa c’è anche Miguel Ángel López che nel primo tratto fa meglio dell’olandese. Simon Yates parte terzultimo, con un po’ di vento a sfavore e il britannico chiude i primi 5,9 km con 18’’ di ritardo su Roglic.

Video - Nibali: "Yates? Ha detto che dobbiamo andare tutti in bagno, ci vuole rispetto!" 01:10

Roglic davanti a Nibali, Lopez e Dumoulin: si inserisce anche Majka

Roglic va ancora più forte nel tratto in salita, facendo segnare il tempo finale di 12’54’’. Lo sloveno si mette tutti alle spalle, superando anche Nibali che era andato veramente forte con il suo 13’17’’ che spegne sul nascere i timori su di lui della viglia. Tra i due si inserisce però Simon Yates che in salita vola, chiudendo con il tempo di 13’13’’. Miguel Ángel López si fa trovare pronto, male invece Dumoulin che puntava subito alla maglia rosa.

Video - Che cronometro di Vincenzo Nibali! Lo Squalo chiude terzo dietro a Roglic e Yates 00:44