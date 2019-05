Chris Froome: "Ho amato correre al Giro d'Italia, ma il Tour de France è il mio obiettivo"

Tra i tanti presenti al Giro d’Italia, spicca l’assenza di chi l’ha vinto un anno fa. Chris Froome non sarà al via della Corsa Rosa, avendo scelto ben altro genere di preparazione in vista dell’assalto al Tour de France, che vorrebbe portare a casa per la quinta volta, eguagliando Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Parlando alla BBC, Froome spiega perché ha effettuato questa decisione:

" Per adesso, il Tour è il mio grande obiettivo. Sto mettendo tutte le uova nel cesto, evitando di sprecare energie qua e là nella stagione. […] Mi sento molto più fresco. L’anno scorso il Giro era il mio quarto Grande Giro di fila, e avevo vinto gli ultimi tre. Mi sono sentito come se la candela si stesse bruciando da entrambi i lati. Non faccio il Giro quest’anno, non ho fatto la Vuelta lo scorso anno "

Nonostante questo, il britannico spende parole di grande elogio per la corsa a tappe del nostro Paese:

" Ho amato correre al Giro, è stata un’enorme sfida. E’ la grande corsa a tappe più difficile da vincere per me, considerati il mio modo di correre e le mie caratteristiche "

La sua testa, però, è interamente focalizzata sulla Grande Boucle, nel tentativo di diventare il primo uomo a vincere a oltre 35 anni dai tempi del belga Firmin Lambot (1922):

" E' una grande motivazione per me. Sento semplicemente di essere in una posizione privilegiata. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni: avere l’opportunità di correre e tentare di vincere per la quinta volta "

