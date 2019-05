Da Elia Viviani a Fernando Gaviria: i velocisti più attesi per le volate del Giro d'Italia

L'edizione numero 102 del Giro d'Italia si apre sabato 11 maggio con la tappa di Bologna: ecco i principali velocisti della Corsa Rosa 2019.

Elia Viviani (Ita, 30, Deceuninck - Quick Step)

Il vincitore di quattro tappe e della Maglia Ciclamino di leader della classifica a punti nel 2018 torna al Giro indossando la maglia tricolore di campione italiano. È stato il corridore professionista più prolifico della scorsa stagione con 18 vittorie e ha iniziato l'anno sulla stessa nota con vittorie al Tour Down Under, alla Cadel Evans Great Ocean Road Race, all'UAE Tour e alla Tirreno-Adriatico. Il Giro 102 termina nella sua città natale, Verona, per dargli ulteriori motivazioni per replicare - se non addirittura migliorare - il risultato dello scorso anno.

Fernando Gaviria (Col, 24, UAE Team Emirates)

Il primo velocista colombiano di livello mondiale è diventato un vero campione, come da sue parole, da quando ha vinto quattro tappe e la Maglia Ciclamino del Giro100 a soli 22 anni. Da allora, è diventato il secondo colombiano a indossare la Maglia Gialla al Tour de France (dopo Victor Hugo Peña nel 2003). Ha iniziato la stagione 2019 – il suo primo anno con gli la UAE Team Emirates dopo tre anni con la Quick Step – da protagonista con vittorie di tappa alla Vuelta a San Juan in Argentina e all'UAE Tour, rimanendo però affamato di successi dopo una deludente campagna primaverile nelle Classiche del nord.

Caleb Ewan (Aus, 24, Lotto-Soudal)

Il razzo tascabile australiano ha corso due volte al Giro d'Italia. È andato vicino a vincere una tappa al suo primo tentativo (secondo dietro André Greipel nella 12esima tappa a Bibione nel 2016) e ha ottenuto la sua prima vittoria nella frazione di Alberobello nel 2017, Giro in cui è stato messo in secondo piano dalle prestazioni di Fernando Gaviria. Ewan ha imparato molto e si è trasferito dalla Mitchelton-Scott, squadra focalizzata alla Generale, a un team più orientato alle vittorie di tappa e alle corse di un giorno come la Lotto-Soudal. Nel suo primo anno nella nuova squadra, dove ha preso il posto di Greipel, ha ottenuto una convincente vittoria sull'Hatta Dam all'UAE Tour e, recentemente, due successi al Giro di Turchia che lo hanno messo sulla strada giusta per il Giro d'Italia.

Arnaud Démare (Fra, 27, Groupama - FDJ)

Vincitore di tappa al Tour de France nel 2017 e nel 2018, l'ex campione nazionale francese ritorna al Giro d'Italia a cui ha preso parte in due occasioni (2012 e 2016) ma dove deve ancora attraversare per primo la linea del traguardo: è arrivato secondo due volte tre anni fa. Il vincitore della Milano-Sanremo 2016 non ha ancora ottenuto nessuna vittoria quest'anno e non è arrivato tra i primi 15 di nessuna delle Classiche di Primavera, sarà quindi affamato di risultati alla Grande Partenza in Emilia-Romagna.

Pascal Ackermann (Ger, 25, Bora - Hansgrohe)

Il team Bora-Hansgrohe non ha convocato Sam Bennett, il più prolifico sprinter del mondo del 2019 (sei vittorie) e vincitore di tre tappe al Giro d'Italia lo scorso anno, per dare priorità al campione nazionale tedesco Pascal Ackermann. È il velocista che più è migliorato nel 2018 con nove vittorie in volata di cui 6 in gare UCI WorldTour (solo Viviani ha fatto meglio in corse di questo livello). La recente vittoria di Ackermann all'Eschborn-Frankfurt, sfidando molti tra i migliori velocisti al mondo, dimostra la sua ottima forma in vista del primo grande giro della sua carriera.