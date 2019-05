Da Nibali a Dumoulin, da Yates a Roglic: la startlist ufficiale del Giro d'Italia 2019

È quasi tutto pronto per la Grande Partenza di Bologna dove ci sarà la cronometro iniziale che aprirà la 102esima edizione del Giro d'Italia. 22 squadre, 176 corridori in gioco per un unico obiettivo: la maglia rosa! Nibali, Simon Yates, e Dumoulin sono i favoriti, ma occhio a Roglic, Landa e Miguel Ángel López possibili outsider. Mancherà invece il capitano del Team INEOS (l'ex Team Sky), con Bernal che si è infortunato ad una settimana dalla partenza a causa di una frattura alla clavicola.

Movistar

Numero Corridore 1 Mikel LANDA 2 Andrey AMADOR 3 Richard CARAPAZ 4 Héctor CARRETERO 5 Lluís MAS BONET 6 Antonio PEDRERO 7 José Joaquín ROJAS 8 Jasha SÜTTERLIN

Occhi puntati su Mikel Landa che vuole migliorare il 3° posto del 2015 e provare, per la prima volta, a vincere un Grande Giro. Il basco, in carriera, ha conquistato anche tre tappe al Giro d'Italia, l'ultima il 26 maggio 2017: la San Candido/Innichen-Piancavallo. Amador (vincitore di una tappa al Giro nel 2012) e Carapaz (vincitore di una tappa nel 2018) saranno i suoi angeli custodi in salita, mentre la Movistar proverà anche qualche fuga da lontano con l’ex velocista José Joaquín Rojas.

AG2R La Mondiale

Numero Corridore 11 Tony GALLOPIN 12 François BIDARD 13 Nico DENZ 14 Hubert DUPONT 15 Ben GASTAUER 16 Nans PETERS 17 Alexis VUILLERMOZ 18 Larry WARBASSE

La stella dell’AG2R è sicuramente Tony Gallopin, ma è ancora da capire se il corridore francese punterà alla classifica generale o sulle vittorie di tappa, considerando che nel suo palmarès manca ancora un’affermazione al Giro d’Italia. Possibile cacciatore di tappe, in salita, sarà sicuramente Alexis Vuillermoz.

Androni Giocattoli-Sidermec

Numero Corridore 21 Francesco GAVAZZI 22 Manuel BELLETTI 23 Mattia CATTANEO 24 Miguel Eduardo FLÓREZ 25 Marco FRAPPORTI 26 Fausto MASNADA 27 Matteo MONTAGUTI 28 Andrea VENDRAME

L’Androni Giocattoli è sempre stata una squadra fucina di prospetti interessanti ed è rinfracata da un’ottima prima parte di stagione. Da Gavazzi a Belletti (vincitore di una tappa al Giro 2010), da Cattaneo a Montaguti, in tanti proveranno a mettersi in mostra anche se la stella sarà sicuramente Fausto Masnada che nella prima parte di questa annata ha portato a casa ben due tappe al Tour of the Alps.

Astana

Numero Corridore 31 Miguel Ángel LÓPEZ 32 Pello BILBAO 33 Manuele BOARO 34 Dario CATALDO 35 Jan HIRT 36 Ion IZAGIRRE 37 Davide VILLELLA 38 Andrey ZEITS

L’osservato speciale, ovviamente, sarà Miguel Ángel López dal quale si attende il definitivo salto di qualità dopo il 3° posto nella generale dello scorso anno. Nella batteria del team kazako ci sono ben tre italiani: Villella, Cataldo e Boaro che proveranno tutti a conquistare una tappa oltre a dare una mano al proprio capitano.

Bahrain Merida

Numero Corridore 41 Vincenzo NIBALI 42 Valerio AGNOLI 43 Grega BOLE 44 Damiano CARUSO 45 Andrea GAROSIO 46 Kristijan KOREN 47 Antonio NIBALI 48 Domenico POZZOVIVO

Una delle ultime occasioni per Vincenzo Nibali che punta tutto sul Giro d’Italia per riscattare un 2018 da dimenticare tra Tour de France e Mondiale. Il corridore della Bahrain Merida vuole vincere il suo terzo Giro, che lo proietterebbe al 4° posto dell’Albo d’Oro insieme a Carlo Galetti, Giovanni Brunero, Gino Bartali, Florenzo Magni, Felice Gimondi e Bernard Hinault. La sensazione è che il suo team sia più competitivo in questa stagione: oltre al solito Valerio Agnoli, ci saranno Pozzovivo e Damiano Caruso a far salire le quotazioni dello Squalo.

Bardiani-CSF

Numero Corridore 51 Enrico BARBIN 52 Giovanni CARBONI 53 Luca COVILI 54 Mirco MAESTRI 55 Umberto ORSINI 56 Lorenzo ROTA 57 Manuel SENNI 58 Paolo SIMION

Team totalmente composto da corridori italiani che proveranno a mettersi in mostra in ogni occasione con fuge da lontano. Le motiviazioni sono altissime, considerando che solo Barbin, Senni e Simion hanno vinto qualcosa in carriera.

BORA-Hansgrohe

Numero Corridore 61 Rafal MAJKA 62 Pascal ACKERMANN 63 Cesare BENEDETTI 64 Davide FORMOLO 65 Jay McCARTHY 66 Pawel POLJANSKI 67 Michael SCHWARZMANN 68 Rüdiger SELIG

Il solito Majka a tentare un piazzamento di prestigio in un Grande Giro, anche se ci si attende qualcosa di importante da Davide Formolo che dopo due decimi posti consecutivi al Giro vuole cominciare a lottare per qualcosa di importante.

CCC Team

Numero Corridore 71 Amaro ANTUNES 72 Josef CERNY 73 Víctor DE LA PARTE 74 Kamil GRADEK 75 Jakub MARECZKO 76 Lukasz OWSIAN 77 Laurens TEN DAM 78 Francisco José VENTOSO

Team che si metterà in mostra con qualche fuga da lontano. Da tenere d’occhio Jakub Mareczko per le volate, mentre ten Dam e Ventoso proveranno a far valere la loro esperienza in gruppo.

Deceuninck-Quick Step

Numero Corridore 81 Elia VIVIANI 82 Eros CAPECCHI 83 Bob JUNGELS 84 Mikkel Frolich HONORÉ 85 James KNOX 86 Fabio SABATINI 87 Florian SÉNÉCHAL 88 Pieter SERRY

Dopo una prima parte di stagione stellare condita da 31 successi, la Quick Step riparte con l'obiettivo di fare bene anche al Giro d'Italia. Il team belga si muoverà su due fronti: le vittorie di tappa con Elia Viviani - che vuole anche la maglia ciclamino - e la classifica generale con Bob Jungels.

EF Education First

Numero Corridore 91 Sacha MODOLO 92 Nathan BROWN 93 Jonathan CAICEDO 94 Hugh CARTHY 95 Joe DOMBROWSKI 96 Moreno HOFLAND 97 Tanel KANGERT 98 Julius VAN DEN BERG

L’Education First punta forte al Tour, ma non vuole sfigurare al Giro con le punte Sacha Modolo e Tanel Kangert, uno per le vittorie di tappa l’altro per la classifica generale. Non ci sarà invece Alberto Bettiol, protagonista in primavera con il successo al Giro delle Fiandre. Il corridore toscano si ‘riposerà’ prima di affrontare il Giro della California e il Tour de France.

Groupama-FDJ

Numero Corridore 101 Arnaud DÉMARE 102 Jacopo GUARNIERI 103 Ignatas KONOVALOVAS 104 Olivier LE GAC 105 Tobias LUDVIGSSON 106 Valentin MADOUAS 107 Miles SCOTSON 108 Ramon SINKELDAM

La FDJ punta tutto sulle volate, con Arnaud Démare guidato da Jacopo Guarnieri. Lo sprinter francese non ha mai trionfato al Giro nonostante le sue 56 vittorie in carriera. L’unica affermazione in Italia è quella della Milano-Sanremo 2016.

Israel Cycling Academy

Numero Corridore 111 Davide CIMOLAI 112 Awet GEBREMEDHIN 113 Guillaume BOIVIN 114 Conor DUNNE 115 Krists NEILANDS 116 Rubén PLAZA MOLINA 117 Guy NIV 118 Kristian SBARAGLI

Due italiani di spicco nell’Israel Cycling Academy con Davide Cimolai e Kristian Sbaragli che proveranno a conquistare delle tappe in volata. In squadra anche il 39enne Rubén Plaza che ha vinto in carriera una tappa al Tour e una alla Vuelta ai tempi della Lampre Merida.

Lotto Soudal

Numero Corridore 121 Caleb EWAN 122 Victor CAMPENAERTS 123 Jasper DE BUYST 124 Thomas DE GENDT 125 Adam HANSEN 126 Roger KLUGE 127 Jelle VANENDERT 128 Tosh VAN DER SANDE

Si punta tutto su Caleb Ewan che in carriera ha già vinto una tappa al Giro, la Castrovillari-Alberobello nel 2017. Fari puntati anche su Victor Campenaerts, autore dell’ultimo record dell’ora, e Adam Hansen al suo 28° Grande Giro in carriera.

Team Jumbo-Visma

Numero Corridore 131 Primoz ROGLIC 132 Koen BOUWMAN 133 Laurens DE PLUS 134 Sepp KUSS 135 Tom LEEZER 136 Paul MARTENS 137 Antwan TOLHOEK 138 Jos VAN EMDEN

È la grande occasione di Roglic che proverà davvero ad infastidire i favoriti e testare le sue chance per la vittoria di un Grande Giro. Unica incognita, la profondità della sua squadra: sarà attrezzata a dovere per conquistare la maglia rosa?

Mitchelton-Scott

Numero Corridore 141 Simon YATES 142 Jack BAUER 143 Brent BOOKWALTER 144 Esteban CHAVES 145 Luke DURBRIDGE 146 Lucas HAMILTON 147 Christopher JUUL-JENSEN 148 Mikel NIEVE

Simon Yates ci riprova, dopo la clamorosa beffa della scorsa stagione dove crollò nell’ultima settimana, nonostante il dominio iniziale. Il corridore britannico, che ha comunque vinto la Vuelta, verrà affiancato da Esteban Chaves e Mikel Nieve per provare a conquistare la maglia rosa.

Nippo Vini Fantini Faizanè

Numero Corridore 151 Marco CANOLA 152 Nicola BAGIOLI 153 Damiano CIMA 154 Juan José LOBATO 155 Hiroki NISHIMURA 156 Giovanni LONARDI 157 Alejandro OSORIO 158 Ivan SANTAROMITA

Altro squadra di matrice italiana che verrà guidata da Marco Canola che ha già vinto una tappa in carriera al Giro, la Fossano-Rivarolo Canavese del 2014. In squadra anche Ivan Santaromita, campione italiano nel 2013.

Team Dimension Data

Numero Corridore 161 Giacomo NIZZOLO 162 Scott DAVIES 163 Enrico GASPAROTTO 164 Amanuel GHEBREIGZABHIER 165 Ryan GIBBONS 166 Ben O'CONNOR 167 Mark RENSHAW 168 Danilo WYSS

Il team sudafricano punta tutto su Giacomo Nizzolo alla ricerca di vittorie in volata, oltre all’obiettivo maglia ciclamino. In squadra anche Enrico Gasparotto che proverà a vincere la sua prima tappa in carriera al Giro.

Team INEOS

Numero Corridore 171 Eddie DUNBAR 172 Tao GEOGHEGAN HART 173 Sebastián HENAO 174 Christian KNEES 175 Jhonatan NARVÁEZ 176 Salvatore PUCCIO 177 Pavel SIVAKOV 178 Iván Ramiro SOSA

Comincia l’era del Team INEOS che risorge dalle ceneri del Team Sky. L’obiettivo è quello di dominare, ma la squadra britannica si presenta al Giro senza il suo capitano Egan Bernal reduce dalla frattura alla clavicola durante un allenamento. Proveranno a fare qualcosa di interessante Sebastián Henao e il giovane Pavel Sivakov, oltre al nostro Salvatore Puccio.

Team Katusha-Alpecin

Numero Corridore 181 Ilnur ZAKARIN 182 Enrico BATTAGLIN 183 Jenthe BIERMANS 184 Marco HALLER 185 Reto HOLLENSTEIN 186 Viacheslav KUZNETSOV 187 Daniel NAVARRO 188 Dmitry STRAKHOV

Il solito Zakarin a cercare il bersaglio grosso, anche se il russo non è tra i favoriti per il podio. Al suo fianco ci sarà Enrico Battaglin, poi i vari Haller, Kuznetsov e Daniel Navarro a caccia di successi tappa.

Team Sunweb

Numero Corridore 191 Tom DUMOULIN 192 Jan BAKELANTS 193 Chad HAGA 194 Chris HAMILTON 195 Jai HINDLEY 196 Sam OOMEN 197 Robert POWER 198 Louis VERVAEKE

Tom Dumoulin si ripresenta al Giro più agguerrito che mai, soprattutto dopo i due posti consecutivi rimediati lo scorso anno a Giro e Tour de France. Il corridore olandese è il favorito n° 1 e conosce già il sapore della vittoria in Italia dopo la conquista della maglia rosa nel 2017 quando si piazzò davanti a Quintana e Nibali.

Trek-Segafredo

Numero Corridore 201 Bauke MOLLEMA 202 Gianluca BRAMBILLA 203 Giulio CICCONE 204 Will CLARKE 205 Nicola CONCI 206 Michael GOGL 207 Markel IRIZAR 208 Matteo MOSCHETTI

Team che presenta i volti noti, quelli di Bauke Mollema e Gianluca Brambilla. Proveranno entrambi ad inserirsi nella top 10 della generale e cercheranno un'affermazione in qualche tappa?

UAE Emirates Team

Numero Corridore 211 Fernando GAVIRIA 212 Tom BOHLI 213 Simone CONSONNI 214 Valerio CONTI 215 Marco MARCATO 216 Juan Sebastián MOLANO 217 Jan POLANC 218 Diego ULISSI

Con Fabio Aru fuori dai giochi, il corridore sardo proverà a rientrare alla Vuelta, il team emiratense cercherà qualche attacco da lontano con i vari Valerio Conti, Jan Polanc e Diego Ulissi. In questa stagione, ci sarà però il velocista: Fernando Gaviria vuole fare incetta di vittorie, dopo aver conquistato già 4 successi in carriera al Giro, tutti nel 2017.

