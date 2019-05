Daniel Navarro è in terapia intensiva presso l’ospedale di Tor Vergata a Roma. Lo spagnolo è rimasto vittima di una bruttissima caduta a 6 km dal traguardo della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, è finito a terra e le conseguenze sono state drammatiche: frattura della clavicola destra e di tre costole che hanno perforato i polmoni.

L’alfiere della Katusha Alpecin soffre di una contusione polmonare con un emotorace con emottisi e di uno pneumotorace nella parte superiore e posteriore del polmone, come ha comunicato la sua squadra tramite i profili social. Il 35enne, alla sua quarta presenza nella Corsa Rosa, è in condizioni stabili e verrà monitorato nelle prossime ore: ovviamente non sarà al via della quinta frazione.