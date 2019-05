Davide Formolo: "Vorrei dare spettacolo e arrivare in alto, Nibali favorito, occhio a Roglic"

Non c’è solo Vincenzo Nibali come italiano sul quale posare gli occhi nel Giro d’Italia ormai prossimo al via. Davide Formolo, a 26 anni, dopo aver fatto vedere molto di buono alla Liegi-Bastogne-Liegi, si prepara a cercare un piazzamento di rilievo anche nella principale corsa di casa propria. Il nativo di Negrar, in Veneto, si racconta nelle pagine della Gazzetta dello Sport, di fronte a Claudio Ghisalberti. Sulle ambizioni:

" Vorrei dare spettacolo e arrivare in alto. Dove? Non so, non mi piace dare numeri, sennò giocherei al superenalotto. Diciamo nei primi cinque. Nibali, col curriculum che ha, sarà l’uomo da battere. Però Roglic sarà una bella gatta da pelare: credo che sarà la prima rosa "

Sugli allenamenti con Vila:

" Con Patxi ho aumentato molto il volume di lavoro riducendo gli sforzoni. Per andare a Roma ci sono tante strade... "

Sulla possibile soluzione problemi a ginocchio sinistro e schiena:

" Ho alzato un po’ il manubrio. Sono un po’ meno aerodinamico ma così il muscolo piriforme non va più a toccare il nervo sciatico e sto meglio. Poi tanti esercizi di core stability. Soprattutto a corpo libero ma senza esagerare per non mettere massa muscolare inutile "

Sugli uomini che hanno insegnato di più nel suo percorso:

" Cerco di prendere il meglio un po’ da tutti. Sono passato professionista con Basso come punto di riferimento. Mi ha insegnato la disciplina, la professionalità. Però era eccessiva, mi stressava perché temevo di non essere mai pronto, di non avere mai fatto abbastanza. Mi finivo in allenamento. Uran invece mi ha insegnato la tranquillità, la serenità. Mi è servito molto per stemperare le grandi tensioni "

