Dumoulin: "Amo l’Italia, lo scenario ideale è la vittoria"

Si presenterà al via della cronometro di Bologna come grande favorito per il successo parziale, dunque per vestire la prima Maglia Rosa, e per provare ovviamente a conservarla fino a Verona. Il percorso del Giro d’Italia 2019 è ideale per Tom Dumoulin: l’olandese, già trionfatore del Trofeo Senza Fine nel 2017, va a caccia del bis con il suo Team Sunweb.

Ieri è stato intervistato dalla Rai alla vigilia della Corsa Rosa: “Pedalare è un istinto per me. Quando sono tornato dal ritiro in altura ero stanchissimo. Pioveva ma volevo a tutti i costi uscire. Mi sono fatto due ore tra le mie colline, assaporando ogni momento. La sensazione di libertà, essere da solo con la mia bici, è davvero romantico. È una passione cresciuta un po’ alla volta, poi adesso è così. Non riuscirei a vedermi in un altro modo se non sopra la bici“.

Prosegue:

" Diventare così popolare non è stato semplice all’inizio. Ora ho accettato la situazione, e so che non cambierà. Poi credo sia un segno che sto facendo bene. Ci sono un sacco di aspetti positivi che due anni fa non vedevo, e invece ora capisco. Non saprei spiegare bene da dove arriva il mio amore per l’Italia. A scuola ho studiato latino per qualche anno, sono stato a Roma in gita scolastica e da allora tutto quello che riguarda l’Italia mi piace. Poi la gente ha questa passione, la capacità di mostrare le proprie emozioni rimanendo autentica, vera "

In conclusione:

" Lo scenario ideale è vincere, non ce n’è un altro. Certo, può accadere in tanti modi diversi, ma l’ideale è quello che finisce con una vittoria. Spero che succeda, e vedremo. Ancora una volta sarà molto molto dura, questo è certo "

