Grande delusione per Elia Viviani dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2019. Il campione italiano, dopo aver vinto la volata sul traguardo di Orbetello, è stato declassato dalla giura per una manovra irregolare. Infatti il corridore della Deceuninck-Quick, durante lo sprint, ha cambiato traiettoria bruscamente, chiudendo in modo scorretto Matteo Moschetti. Il sogno di vincere con la maglia tricolore è cosi subito sfumato e la vittoria è stata assegnata a Fernando Gaviria, che aveva chiuso al secondo posto.

Video - Viviani retrocesso, vittoria annullata: ecco il momento in cui taglia la strada a Moschetti 00:45

Ricevuta la decisione della giuria, Viviani ha preferito non rilasciare dichiarazioni a caldo e riflettere su quanto accaduto. In serata il veronese ha invece affidato ad un comunicato del team le sue sensazioni, che trovate di seguito:

" Sono molto deluso da questa decisione. Ieri ho commesso un errore nel finale e oggi mi sono concentrato per dare il massimo. Come avete visto sono arrivato davanti a tutti gli altri velocisti. Il team ha fatto un lavoro fantastico e sono estremamente orgoglioso di loro. C’era un forte vento contrario, ecco perché ho iniziato il mio sprint tardi. Ero davvero felice di aver vinto, ma poi è arrivata questa decisione della giuria e tutto quello che posso fare ora è concentrarmi sul prossimo sprint. "

