Altra volata, altra sconfitta per Eliva Viviani. Il corridore della Quick Step non trova il varco giusto per passare e Arnaud Démare trova la prima vittoria in carriera al Giro, dopo qualche volata a vuoto. Peccato, invece, per Pascal Ackermann che viene travolto in prossimità dell’ultimo km (caduti anche Mareczko, Consonni e Moschetti), arrivando con diverse abrasioni al traguardo. Non succede nulla in classifica generale, con i capitani che restano coperti e Valerio Conti che resta per un’altra giornata in maglia rosa.

Hatsuyama e Covili in fuga

Tappa molto corta che vede la partenza effettiva alle 13:55. Pronti, via e partono in fuga Sho Hatsuyama (Nippo Vini Fantini) e Luca Covili (Bardiani CSF), ma i due non superano mai i 3 minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa condotto dalla Quick Step di Elia Viviani. I due vengono ripresi ai -29,6 km dal traguardo e cominciano così le operazioni dei treni delle squadre per i velocisti, mentre nella pancia del gruppo finiscono a terra Enrico Battaglin e Kuznetsov della Katusha.

Parte Ventoso, poi la caduta di Ackermann e la volata

Francisco Ventoso parte nei km finali con un’azione da finisseur ma viene ripreso dal gruppo in prossimità dell’ultimo km. Proprio in quel momento finiscono a terra diversi corridori tra cui Pascal Ackermann, Consonni, Moschetti e Mareczko, tutti in procinto di far partire la volata. Se la giocano invece, Ewan, Viviani e Démare e a vincere è proprio il francese che trova il suo primo successo in Italia dopo la Milano-Sanremo del 2016.

Video - Maxi caduta nel finale ma è Arnaud Démare a cogliere il suo primo successo al Giro d’Italia 00:51

L'ordine d'arrivo

1. Arnaud DÉMARE (Groupama-FDJ) 3h36'07''; 2. Elia VIVIANI (Deceuninck-Quick Step) st; 3. Rüdiger SELIG (Bora Hansgrohe) st; 4. Caleb EWAN (Lotto Soudal) st; 5. Giacomo NIZZOLO (Dimension Data) st; 6. Davide CIMOLAI (Israel) st; 7. Manuel BELLETTI (Androni Giocattoli) st; 8. Giovanni LONARDI (Nippo Vini Fantini) st; 9. Jasper DE BUYST (Lotto Soudal) st; 10. Jacopo GUARNIERI (Groupama-FDJ) st

La classifica generale

1. Valerio CONTI (UAE Emirates Team) 39h44'39''; 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +1'50''; 3. Nans PETERS (AG2R) +2'21''; 4. José Joaquín ROJAS (Movistar) +2'33'': 5. Fausto MASNADA (Androni Giocattoli) +2'36''; 11. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +3'34''; 17. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +4'42''; 24. Simon YATES (Mitchelton Scott) +5'36''; 27. MA LÓPEZ (Astana) +6'19''