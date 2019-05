tra poco il report completo...

Cima, Maestri e Denz in fuga

Parte subito la fuga di giornata con Denz (AG2R), Marco Frapporti (Androni Sidermec Giocattoli), Mirco Maestri (Bardiani), Bakelants (Sunweb), Gogl (Trek Segafredo) e Bohli (UAE) all’attacco. I 6 vengono ripresi, ma ripartono subito Denz e Maestri, insieme a Damiano Cima (Nippo Vini Fanzini) che si sgancia in quella che è la sua quarta fuga di giornata. I tre di testa accumulano un vantaggio superiore ai 6 minuti, ma dopo il GPM di Pieve di Alpago (4a categoria) il gruppo maglia rosa comincia a fare sul serio sotto la spinta della Bora Hansgrohe e della Israel.

Cima va in fondo, Ackermann conquista la maglia ciclamino

Démare vince la volata con Ackermann per il 4° posto del traguardo volante di Conegliano, mentre i tre di testa continuano a battagliare per portare la fuga in porto. Denz, Cima e Maestri hanno ancora 16’’ di margine sul gruppo all’altezza dell’ultimo km, ma Damiano Cima non demorde e prova a partire a 400 metri dall’arrivo. Da dietro arriva come un furia Ackermann, ma il tedesco non riesce a rimontare chiudendo al 2° posto sul traguardo. Si piazzano Consonni, Sénéchal e Gibbons, mentre Démare chiude solo 8° perdendo così la maglia ciclamino di leader della classifica a punti.

L'ordine d'arrivo

1. Damiano CIMA (Nippo Vini Fantini Faizanè) 4:56:04; 2. Pascal ACKERMANN (Bora Hansgrohe) st; 3. Simone CONSONNI (UAE Emirates Team) st; 4. Florian SÉNÉCHAL (Deceuninck-Quick Step) st; 5. Ryan GIBBONS (Dimension Data) st; 6. Manuel BELLETTI (Androni Giocattoli Sidermec) st; 7. Davide CIMOLAI (Israel) st; 8. Arnaud DÉMARE (Groupama-FDJ) st

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 79h44'22''; 2. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'54''; 3. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'16''; 4. Mikel LANDA (Movistar) +3'03''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +5'07''; 6. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +6'17''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +6'48''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +7'13''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +8'21''; 10. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +8'59''