Ora è ufficiale: niente Gavia per il Giro d’Italia 2019! In occasione della Lovere-Ponte di Legno di martedì 28 maggio, non si potrà dunque scalare la difficilissima Cima Coppi (2621 metri di dislivello) a causa delle complesse condizioni meteo. Pareti di neve di 12 metri e il pericolo di slavine hanno fatto desistere gli organizzatori con Mauro Vegni, il direttore della corsa rosa, a comunicare l’ufficialità nella serata dopo la tappa conclusa a Courmayeur.

" Ringrazio tutti per il grande lavoro svolto per far passare la tappa da lassù. Non avete idea di quanto impegno ci hanno messo e confesso che ci dispiace per tutti coloro che hanno dato l’anima per realizzare questo progetto. Purtroppo non possiamo salire. Ho deciso di annunciarlo questa sera perché voglio mettere in tranquillità tutti, anche perché per i prossimi giorni è dato ancora brutto tempo. Più che la salita, come sempre in questi casi, dobbiamo considerare la pericolosità della discesa "

" La tappa prevederà quindi la salita di Cevo, il passaggio da Edolo, la salita verso l’Aprica per il versante più duro e quindi il Mortirolo. Non sarà certo una frazione semplice, perché i corridori affronteranno ben 4.800 metri di dislivello "

Il profilo della tappa

La tappa ridisegnata sarà di 194 km rispetto ai 226 inizialmente previsti, con un dislivello di circa 4800 metri. Rispetto al percorso originale, prima di arrivare a Edolo è stata inserita una salita inedita, quella del Cevo (1054 metri di altitudine) classificato come GPM di 3a categoria. Poi discesa dell’Edolo e la carovana rosa salirà per l’Aprica. Si scenderà poi a Stazzona per Mazzo di Valtellina, poi i 1854 metri del Mortirolo fino al traguardo di Ponte di Legno. Ora la nuova Cima Coppi diventa il Passo Manghen (2047 metri) della penultima tappa, la Feltre-Croce d’Aune. Tecnicamente il passo più alto è stato quello del Lago Serrù (2247 metri), ma la Cima Coppi viene considerata quella del Passo Manghen “perché è la vetta più alta della corsa dopo la cancellazione del Gavia” come detto dallo stesso Vegni.