Tappa con arrivo ad Anterselva, GPM di 3a categoria, ma comunque impegnativo dopo le fatiche del Mortirolo. Il gruppo lascia andare la solita fuga, con Peters che anticipa tutti prima dell’ultima salita, mentre si piazzano Chaves, Formolo (che rientra nella top 10 della generale) e Masnada. Dietro è caccia per rimontare posizioni, il primo a partire è Landa, poi Carapaz e Miguel Ángel López. Lo spartito è lo stesso degli ultimi giorni, quelli della Movistar sono in forma e lo hanno dimostrato anche in questa tappa con Carapaz che guadagna ulteriori 7’’ in classifica generale su Roglic e Nibali che si fanno sorprendere.

La nuova classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Richard CARAPAZ Movistar 74h48'18'' 2. Vicenzo NIBALI Bahrain Merida +1'54'' 3. Primoz ROGLIC Jumbo Visma +2'16'' 4. Mikel LANDA Movistar +3'03'' 5. Bauke MOLLEMA Trek Segafredo +5'07''

Brambilla, Maestri, Masnada e Formolo all’attacco

Diversi tentativi di attacco, ma la vera fuga parte al km 26 con 18 corridori a cercare un’azione da lontano: tra questi il solito Masnada con Vendrame (Androni Giocattoli Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani), Bakelants (Sunweb), De Gendt (Lotto Soudal), Chaves (Mitchelton Scott), Brambilla e Conci (Trek Segafredo), Jungels (Quick Step) e Formolo (Bardiani CSF). I 18 di testa accumulano un vantaggio di 7 minuti, poi al traguardo volante di Bressanone ecco lo scatto di Bakelants che saluta i compagni di fuga all’attacco della salita dell’Elvas (4a categoria). Bakelants viene comunque ripreso allo scollinamento del secondo GPM di giornata, quello di Terento (3a categoria), dal gruppo di contrattaccanti.

Conti ci prova, ma vince Peters. Formolo si piazza nella top 3

Valerio Conti ci prova da solo prima dell’attacco dell’ultima salita, ma l’ex maglia rosa non riesce a fare il vuoto. L’azione decisiva la fa Nans Peters (AG2R) che parte ai -15,7 km: provano ad inseguirlo Neilands, Chaves e Conti, ma il corridore francese arriva in solitaria sul traguardo di Anterselva, conquistando la sua prima vittoria in carriera. Si piazzano Chaves e Formolo, con il corridore della Bora Hansgrohe che guadagna secondi anche grazie agli abbuoni e si riporta nella top 10 della generale.

Video - Fuga e arrivo in solitaria: prima successo in carriera per Nans Peters 00:47

Landa attacca, Carapaz lo segue: Roglic e Nibali perdono qualche secondo

Sfumata la vittoria di tappa, l’Astana prova a fare selezione sull’ultima salita per guadagnare qualche secondo per Miguel Ángel López. Il colombiano, però, non riesce a tenere il passo del suo stesso compagno di squadra Hirt, e parte al contrattacco Mikel Landa. Hugh Carthy è l’unico che riesce a tenere la ruota del basco, mentre Nibali e Roglic marcano stretto Carapaz. All’altezza dell’ultimo km lo stesso Carapaz prova un attacco, riuscendo a staccare Nibali e Roglic che perdono 7’’ sulla linea di traguardo. Non un margine che segna la fine del Giro, ma l’ecuadoriano dà prova di avere ancora una bella gamba.

Roglic, Vincenzo Nibali - Giro d'Italia 2019 stage 17 - LaPresseLaPresse

L'ordine d'arrivo

1. Nans PETERS (AG2R) 4h41'34''; 2. Esteban CHAVES (Mitchelton Scott) +1'34''; 3. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +1'51''; 4. Fausto MASNADA (Androni Giocattoli Sidermec) +1'51''; 5. Krists NEILANDS (Israel) +1'51''; 6. Tanel KANGERT (Education First) +2'02''; 7. Valerio CONTI (UAE Emirates Team) +2'08''; 8. Gianluca BRAMBILLA (Trek Segafredo) +2'08''; 19. Mikel LANDA 4'27''; 20. Richard CARAPAZ +4'39''; 21. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +4'39''; 25. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +4'46''; 26. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +4'46''

Video - Carapaz attacca e guadagna 7” su Nibali, bene anche Landa che rosicchia 02:11

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 74h48'18''; 2. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'54''; 3. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'16''; 4. Mikel LANDA (Movistar) +3'03''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +5'07''; 6. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +6'17''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +6'48''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +7'13''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +8'21''; 10. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +8'59''

Video - Landa: "L'obiettivo primario resta tenere la rosa con Carapaz, ma proverò a salire sul podio" 00:59