Si accende la corsa e non in strada. Subito dopo la tappa con arrivo a Ceresole Reale, Vincenzo Nibali si è scagliato contro Primoz Roglic per il suo atteggiamento in corsa. Lo sloveno è andato del suo passo, curando la ruota del siciliano, senza rispondere agli attacchi dei vari Landa, Majka e compagnia. Nibali però si aspettava che Roglic facesse una corsa diversa, senza ‘giocare solo in difesa’.

" Gli altri devono prendersi un po’ di responsabilità. ‘Ascolta Roglic, se vuoi venire a fare una foto a casa mia ti faccio vedere la mia bacheca dei trofei quando vuoi’. Io non ho bisogno di dimostrare niente. Poi lui ha capito che io non ho avrei fatto niente e che mi ero stufato del suo atteggiamento e allora si è messo a lavorare. Penso che se vuole vincere il Giro non debba correre così. Noi abbiamo dimostrato di esserci, abbiamo fatto un grandissimo lavoro con la squadra. Pozzovivo è stato grandioso e nient’altro e a me va bene così. Oggi è stata una giornata non semplice, la classifica ha subito dei grandi cambiamenti, però tutti i corridori hanno speso molto "

Domani altra sfida...

" Io non ho avuto problemi, ma le forze in campo erano erano quelle, quando ho allungato io lui ha risposto e viceversa. Oggi non era semplice, si arrivava anche oltre i 2000 metri. Domani sarà un’altra giornata dura "

