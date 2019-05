tra poco il report completo...

12 in fuga: la Movistar lascia andare a più di 8 minuti

Giornata molto nervosa, con tanti corridori che vogliono entrare nella fuga di giornata. All’attacco ci vanno in 11, seguiti poi da Giovanni Carboni che si unisce alla testa della corsa. Tra i fuggitivi anche Canola e Santaromita della Nippo Vini Fantini, Marcato, Boaro, Vendrame e Senni, tra gli altri anche Esteban Chaves che lavora per sé e non al servizio di Simon Yates. Scollinato il primo GPM di giornata, la fuga ha più di 8 minuti di vantaggio.

Chaves vince la tappa, Vendrame secondo

Allo scollinamento di Lamon ecco che parte Manuele Boaro che prova a fare il vuoto, ma il corridore dell’Astana viene ripreso ai -20 km. Ci prova anche Canola, ma da dietro spuntano Chaves, Vendrame, Bidard e Serry. Il colombiano ci prova e ci riprova, ma non riesce a fare la differenza: il corridore dellla Mitchelton Scott riesce a staccare tutti ai -2,7 km. Per Chaves è la terza tappa in carriera al Giro, la prima in questa edizione dopo il 2° posto di Anterselva. Al 2° posto si piazza Vendrame nonostante due problemi meccanici, seguito da Antunes.

López attacca, Carapaz e Nibali si difendono

Nel gruppo maglia rosa il primo a partire è Miguel Ángel López ai -5 km dall’arrivo, Landa prova a tenere la ruota ma si rialza per accompagnare Carapaz al traguardo. I big si marcano a uomo: timidi attacchi di Hugh Carty, Sivakov e Majka, ma è Roglic a provare una vera azione all’altezza dell’ultimo km per guadagnare secondi. Carapaz e Landa non si fanno sorprendere, con i big che arrivano così compatti rimandando i fuochi d’artificio a domani.

L'ordine d'arrivo

1. Esteban CHAVES (Mitchelton Scott) 4h01'32''; 2. Andrea VENDRAME (Androni Giocattoli Sidermec) +10''; 3. Amaro ANTUNES (CCC) +12''; 4. Giovanni CARBONI (Bardiani) +24''; 5. Pieter SERRY (Quick Step) +32''; 13. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +5'45''; 14. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +6'29''; 15. Richard CARAPAZ (Movistar) +6'29''; 16. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +6'29''; 17. Mikel LANDA (Movistar) +6'29''; 22. Ilnur ZAKARIN (Katusha) +6'33''; 23. Simon YATES (Michelton Scott) +6'33''

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 83h52'22''; 2. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'54''; 3. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'16''; 4. Mikel LANDA (Movistar) +3'03''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +5'07''; 6. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +5'33''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +6'48''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +7'17''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +7'17''; 10. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +10'06''