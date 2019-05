Due Gpm di 2a categoria e un Gpm di 3a categoria. Era difficile fare la differenza oggi considerando le prossime, durissime, tappe di montagna, eppure sulle strade del Giro di Lombardia Vincenzo Nibali è riuscito a rosicchiare ben 40’’ a Primoz Roglic. Lo sloveno soffre sull’ultima salita, ha un problema meccanico, deve ripartire con la bici del compagno e finisce per terra nel tratto in discesa. È l’inizio di una crisi annunciata? Il vero rivale di Vincenzo Nibali, a questo punto, è Richard Carapaz che si tiene la maglia rosa stretta, con l’ecuadoriano che dà anche l’impressione di poter attaccare. Restano comunque in classifica anche Majka e Landa. Poi sulla tappa poco altro da dire, con Cataldo a vincere la volata su Cattaneo dopo più di 200 km di fuga.

Cataldo e Cattaneo in fuga, sul Ghisallo non succede nulla

Dopo diversi attacchi nelle prime battute, la fuga buona parte al km 15 con l’azione di Dario Cataldo (Astana) e Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli Sidermec) che accumulano un vantaggio superiore ai 16 minuti. Dopo il traguardo volante di Cantù, la Mitchelton Scott comincia a lavorare sul serio riducendo lo svantaggio a meno di 7 minuti, prima dell’attacco sul Madonna del Ghisallo. Sulla prima salita Nibali fa lavorare i suoi, ma non cambia nulla con nessun attacco dei big.

Simon Yates ci prova a Cormano, Roglic costretto al cambio bici

Dopo il Madonna del Ghisallo c’è il Colma di Sormano e qui cominciano gli attacchi: il primo a partire è Simon Yates, con Landa-Carapaz e Nibali a rispondere, mentre Roglic va del suo passo. Ai -45 km dal traguardo nuova partenza di Simon Yates, ma il britannico viene ripreso dai Bahrain Merida. Il gruppo maglia rosa procede compatto fine all’attacco del Civiglio, mentre Roglic perde le ruote a causa di un problema meccanico. Lo sloveno riesce comunque a rientrare grazie al cambio bici operato con il compagno di squadra Tolhoek.

Nibali fa la differenza e attacca anche in discesa, Cataldo vince la volata

Sul Civiglio il primo a partire è Hugh Carthy dell’Education First, poi è il turno di Simon Yates che ci riprova. Ai -9,7 dal traguardo parte Vincenzo Nibali che stacca tutti i big tranne la maglia rosa di Carapaz che risponde presente, mentre Roglic perde subito 20’’. È una giornata no per lo sloveno che finisce anche per terra nel tratto in discesa andando contro un guard rail. Nibali dà fondo alle sue energie per guadagnare tantissimo su Roglic ma anche per rimontare sui due di testa, visto che Cattaneo e Cataldo non si danno più cambi. Il corridore dell’Androni Giocattoli non riesce a fare la differenza in salita e a vincere la volata di Como è così Cataldo che regala all’Astana la seconda tappa di questo Giro dopo il successo di Pello Bilbao a L’Aquila. Gli immediati inseguitori arrivano a 11’’ con Simon Yates a prendersi i secondi di abbuono, mentre Nibali si piazza al 5° posto alle spalle di Carapaz. Majka, Miguel Angel Lopez e Landa perdono 25’’ da Nibali e Carapaz, mentre Roglic ‘limita i danni’ perdendo 40’’ da Nibali.

Dario CataldoGetty Images

L'ordine d'arrivo

1. Dario CATALDO (Astana) 5h48'15''; 2. Mattia CATTANEO (Androni Giocattoli Sidermec) st; 3. Simon YATES (Michelton Scott) +11''; 4. Hugh CARTY (Education First) +11''; 5. Richard CARAPAZ (Movistar) +11''; 6. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +11''; 7. Miguel Angel LÓPEZ (Astana) +36''; 8. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +36''; 9. Domenico POZZOVIVO (Bahrain Merida) +36''; 10. Mikel LANDA (Movistar) +36''; 13. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +51''

Video - Cataldo è più veloce e batte Cattaneo a Como dopo la fuga, Nibali guadagna su Roglic 01:18

La classifica generale

1. Richard CARAPAZ (Movistar) 64h24'00''; 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +47''; 3. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +1'47''; 4. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +2'35''; 5. Mikel LANDA (Movistar) +3'15''; 6. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +3'38''; 7. Jan POLANC (UAE Emirates Team) +4'12''; 8. Simon YATES (Mitchelton Scott) +5'24''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +5'48''; 10. Miguel Angel LÓPEZ (Astana) +5'55''