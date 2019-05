Giro d'Italia 2019: tutte le tappe da Bologna all'Arena di Verona

3578,8 km, 7 arrivi in salita e 3 cronometro. Il Giro d'Italia numero 102 scatta l'11 maggio da Bologna con una prova contro il tempo e si concluderà nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona domenica 2 giugno. Si parte subito forte: dall'esordio sulle rampe di San Luca alla cronometro di San Marino, dalla Cuneo-Pinerolo in omaggio a Fausto Coppi alle mitiche ascese su Passo Gavia e Mortirolo. Poi il Ghisallo, le Dolomiti, il Monte Bianco e il passaggio a L'Aquila a dieci anni dal terremoto che mise in ginocchio l'Abruzzo. La carovana farà tappa anche a Vinci, Fucecchio e Pesaro in onore di Leonardo, Montanelli e Rossini. 13 le regioni attraversate e un unico sconfinamento, quello di San Marino, alla 9a tappa. Lo spettacolo è assicurato.

Il Giro 2019 in tv

Ogni giorno il Giro d'Italia sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e su Eurosport Player (con tante esclusive e contenuti in più) dalle 13:30 circa con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Al termine della tappa ci sarà Giro Extra con Luca Gregorio ad analizzare quanto successo nella giornata.

Tutte le tappe del Giro 2019

Sabato 11 maggio 2019 - Tappa 1: Bologna-Bologna, 8,2 km (cronometro individuale)

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 16:40 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

Il Giro d'Italia 102 parte dalla cronometro di Bologna: 8,2 km da via Rizzoli a San Luca. I primi 6 km sono piatti, ma si chiude con l'ascesa di San Luca al 9,7% di pendenza media con punte del 16%. Si fa subito sul serio tra le vie bolognesi.

Domenica 12 maggio 2019 - Tappa 2: Bologna-Fucecchio, 205 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:25 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

Tappa mossa tra appennini e colline della Toscana, frazione caratterizzata da diversi sali e scendi: prima del finale ci saranno due GPM, quello di Montalbano di 3a categoria e quello di San Baronto di 4a categoria. Occhio alle fughe, ma questa è la prima occasione per le ruote veloci di questo Giro. Si arriva a Fucecchio, dove 110 anni fa nacque Indro Montanelli.

Lunedì 13 maggio 2019 - Tappa 3: Vinci-Orbetello, 220 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La terza tappa del Giro si estende da Vinci a Ortebello per 220 km. Verso il finale ci sarà un GPM di 4a categoria, quello di Poggio l'Apparita, ma il profilo della tappa si addice perfettamente a quello della volata finale. L'omaggio del Giro, questa volta, è alla partenza di Vinci, città natale del genio di Leonardo.

Martedì 14 maggio 2019 - Tappa 4: Orbetello-Frascati, 235 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

Tappa molto mossa, ma il GPM in questo caso ce l'avremo dopo 32,8 km, quello di Manciano di 4a categoria. Sono possibili diversi tentativi di fuga da lontano, ma è un'altra frazione adatta alla batteria dei velocisti.

Mercoledì 15 maggio 2019 - Tappa 5: Frascati-Terracina, 140 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:45 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La quinta tappa del Giro si estende da Frascati a Terracina per 140 km. L'inizio della frazione è caratterizzato da diversi sali e scendi, anche se il GPM lo troveremo a Sezze (4a categoria) al km 87,2. Tappa molto adatta a qualche fuga, anche se il finale prevede un circuito cittadino di 9200 metri dove i velocisti si daranno battaglia.

Giovedì 16 maggio 2019 - Tappa 6: Cassino-San Giovanni Rotondo, 238 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La sesta tappa del Giro si estende da Cassino a San Giovanni Rotondo per 238 km. Frazione lunghissima anche se per i primi 190 km non ci saranno asperità. Al km 220,1 si scollina però sulla Coppa Casarinelle, GPM di 2a categoria: 15 km al 4,4% di pendenza media.

Venerdì 17 maggio 2019 - Tappa 7: Vasto-L'Aquila, 185 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La settima tappa del Giro si estende da Vasto a L'Aquila per 185 km. Frazione molto mossa che presenta un unico GPM, ma di 2a categoria, quello di Le Svolte di Popoli. Finale complicato con l'ultimo km che ha una pendenza media del 7%, con punte all'11%, rampa già percorsa nel 2005 e nel 2010.

Sabato 18 maggio 2019 - Tappa 8: Tortoreto Lido-Pesaro 239 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

L'ottava tappa del Giro si estende da Tortoreto Lido a Pesaro per 239 km. È la frazione più lunga di questo Giro d'Italia, con la presenza di diversi 'muri' verso il finale di tappa. Sono tre i GPM sul percorso, dal Monte della Mattera (3a categoria), al Monteluro e Gabicce Monte entrambi di 2a categoria.

Domenica 19 maggio 2019 - Tappa 9: Riccione-San Marino 34,8 km (cronometro individuale)

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La nona tappa del Giro si estende da Riccione a San Marino per 34,8 km. Seconda cronometro del Giro d'Italia dopo quella iniziale di Bologna. Crono in leggerissima ascesa fino all'impegnativo finale: 2,5 km in salita con una pendenza media del 6%, con punte al 10%. Prova adatta ai passisti scalatori.

Lunedì 20 maggio 2019 - primo giorno di riposo

Primo, meritato, giorno di riposo alla corsa rosa.

Martedì 21 maggio 2019 - Tappa 10: Ravenna-Modena, 145 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:35 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La decima tappa del Giro si estende da Ravenna a Modena per 145 km. Dopo il primo giorno di riposo, si torna in corsa con una tappa perfettamente piatta che regala una chance ai velocisti rimasti in gruppo. Non c'è neanche un metro di salita.

Mercoledì 22 maggio 2019 - Tappa 11: Carpi-Novi Ligure, 221 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:05 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

L'undicesima tappa del Giro si estende da Carpi a Novi Ligure per 221 km. Seconda tappa interamente piatta consecutiva del Giro che concede un'altra occasione alle ruote veloci del gruppo. Dopo Casteggio si segue, inoltre, il tradizionale percorso della Milano-Sanremo fino a 3 km dall'arrivo.

Giovedì 23 maggio 2019 - Tappa 12: Cuneo-Pinerolo, 156 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:15 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La dodicesima tappa del Giro si estende da Cuneo a Pinerolo per 158 km. Si torna a salire, con il primo GPM di 1a categoria di questa edizione. C'è il Montoso, una salita inedita: 8,9 km al 9,4% di pendenza media e punte massime al 14%. Finale molto intenso, con punte al 20% a -2,5 km dall'arrivo. È il giorno del ricordo di Fausto Coppi, che nella Cuneo-Pinerolo del 1949 vinse dopo 192 km di fuga per un'impresa leggendaria.

Venerdi 24 maggio 2019 - Tappa 13: Pinerolo-Ceresole Reale, 196 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La tredicesima tappa del Giro si estende da Pinerolo a Ceresole Reale per 196 km. Si comincia a fare sul serio, con il primo vero arrivo in salita della corsa rosa: si passa dal Colle del Lys (1a categoria) e dal Pian del Lupo (4a categoria) fino alla salita finale con arrivo a oltre 2000 metri di dislivello. Il km finale prevede l'ascesa del Lago di Serrù con una pendenza media del 9,2%, fino ad un massimo di 15%.

Sabato 25 maggio 2019 - Tappa 14: Saint-Vincent-Courmayeur, 131 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 14:15 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La quattordicesima tappa del Giro si estende da Saint-Vincent a Courmayeur per 131 km. Frazione relativamente corta, ma durissima. Il tappone alpino vede la presenza di ben 5 GPM, due di prima categoria. Si parte dal Verrayes, poi il trittico con Verrogne, Truc d'Arbe e Colle San Carlo, prima del Monte Bianco. Salite lunghe e difficili, chi avrà più benzina potrebbe lasciare la compagnia sulla penultima salita, quella più esigente.

Domenica 26 maggio 2019 - Tappa 15: Ivrea-Como, 232 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La quindicesima tappa del Giro si estende da Ivrea a Como per 232 km. Tappa lunga e comunque impegnativa, con tre GPM nel finale, quello di Madonna del Ghisallo (2a categoria) e Colma di Sormano (2a categoria), fino al Civiglio situato a poco meno di 10 km dal traguardo. Un finale da Giro della Lombardia.

Lunedì 27 maggio 2019 - secondo giorno di riposo

Secondo e ultimo giorno di riposo. Tutto pronto per l'ultima e decisiva settimana di corsa.

Martedì 28 maggio 2019 - Tappa 16: Lovere-Ponte di Legno, 226 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La sedicesima tappa del Giro si estende da Lovere a Ponte di Legno per 226 km. Secondo tappone alpino che prevede il Passo Gavia (la Cima Coppi di questa edizione) - 6,5 km alla pendenza media dell'8% - e il Mortirolo (dal versante Mazzo di Valtellina) - 11,9 km alla pendenza media del 10,9% - prima dell'arrivo a Ponte di Legno in leggerissima salita con picchi al 3,2% per un totale di 5700 metri di dislivello. È forse la prova più dura di questo Giro, previste scintille tra i big di classifica.

Mercoledì 29 maggio 2019 - Tappa 17: Commezzadura-Anterselva, 181 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La diciassettesima tappa del Giro si estende da Commezzadura a Anterselva per 181 km. Si parte in discesa fino alla Val di Non prima di affrontare il Passo della Mendola che però non costituisce un GPM. Poi nella seconda parte della tappa ci sarà l'Elvas (4a categoria), il Terento (3a categoria) e la salita finale che porta ad Anterselva (3a categoria) fino allo Stadio del Biathlon che funge da epilogo a un'altra durissima prova.

Giovedì 30 maggio 2019 - Tappa 18: Valdaora-Santa Maria di Sala, 222 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La diciottesima tappa del Giro si estende da Valdaora a Santa Maria di Sala per 222 km. Dopo le fatiche dei giorni precedenti si torna in pianura, con i pochi velocisti rimasti che proveranno a cogliere punti per la maglia ciclamino. Ci sarà comunque un GPM, quello di Pieve di Alpago di 4a categoria al km 118,1.

Venerdì 31 maggio 2019 - Tappa 19: Treviso-San Martino di Castrozza, 151 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La diciannovesima tappa del Giro si estende da Treviso a San Martino di Castrozza per 151 km. Si ricomincia a salire: prima il Passo di San Boldo, poi il Lamon, ma soprattutto l'ascesa finale di San Martino con 4,5 km alla pendenza media del 5%, con picchi al 10%

Sabato 1 giugno 2019 - Tappa 20: Feltre-Croce d'Aune-Monte Avena, 194 km

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La ventesima tappa del Giro si estende da Feltre a Croce d'Aune per 194 km. Ultima chance per conquistare la maglia rosa prima della crono finale, con un tappone dolomitico di oltre 5000 m di dislivello con 5 lunghe salite. Sul percorso avremo la Cima Campo, il Passo Manghen, il Passo Rolle, la Croce d'Aune, prima del Monte Avena finale. L'ultimo è un GPM di 1a categoria: 7 km alla pendenza media del 7,4%, con picchi al 10%. Il Giro si decide qui.

Domenica 2 giugno 2019 - Tappa 21: Verona-Verona, 17 km (cronometro individuale)

Diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player a partire dalle 13:30 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini

La ventunesima tappa è quella della crono di Verona che chiude il Giro 2019. 17 km che portano all'Arena di Verona, atto conclusivo della 102esima edizione della corsa rosa. Nel mezzo anche il GPM di 4a categoria del Torricelle: 4,5 km di salita al 5%. Poi discesa di 4 km su strade ampie fino a Piazza Bra e all'Arena. I distacchi tra i big saranno risicati.