Volevamo i fuochi d’artificio e li abbiamo avuti. C’era il Montoso, prima assoluta al Giro, e abbiamo avuto una prima selezione tra gli uomini di classifica. Nibali c’è, Yates pure, Roglic rimane senza squadra ma resta tranquillo, chi perde contatto invece sono Formolo, Jungels, Amador e la maglia rosa Valerio Conti, con il corridore dell’UAE Emirates Team che non riesce a tenere la leadership. A prendere la rosa è Jan Polanc che era entrato nella fuga di mattinata che comprendeva ben 25 corridori: tra questi Cesare Benedetti che vince sul traguardo di Pinerolo, conquistando il suo primo successo in carriera a 31 anni. Il corridore della Bora Hansgrohe recupera all’ultimo sulla coppia Brambilla-Capecchi e batte in volata Damiano Caruso e Dunbar. Brambilla si prende comunque la maglia azzurra di miglior scalatore.

25 in fuga: il gruppo lascia andare a più di 15 minuti

Subito tanti tentativi di fuga, tra tutti quello di Thomas De Gendt che dopo giorni di lavoro per Caleb Ewan parte all’attacco come al suo solito. Dopo 24 km parte la fuga buona con 25 corridori che si sganciano dal gruppo maglia rosa: oltre a De Gendt, ci sono anche Damiano Caruso (compagno di squadra di Vincenzo Nibali), Dario Cataldo e Manuele Boaro (compagni di Miguel Ángel López), Eros Capecchi (compagno di Jungels), Sütterlin (compagno di Landa), e Jan Polanc (compagno di Valerio Conti). I 25 battistrada superano addirittura il muro dei 15 minuti di vantaggio e così Jumbo Visma e Bahrain Merida sono chiamate a fare sul serio tirando il gruppo maglia rosa.

C’è il Montoso: Brambilla è la nuova maglia azzurra, all’attacco López e Landa

Prima della salita del Montoso, provano ad evadere dal gruppo di attaccanti Sean Bennett (EF1 Education First) e Marco Haller (Katusha Alpecin) ma i due vengono ripresi ai -38 km dal traguardo. Nel gruppo maglia rosa rompono, invece, gli indugi Miguel Ángel López (Astana) e Landa (Movistar), con Valerio Conti che si stacca. Davanti restano solo in quattro: Caruso, Dunbar, Capecchi e Brambilla, con il corridore della Trek che scollina per primo sul Montoso e si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. In discesa tornano comunque Polanc e Benedetti a giocarsi la vittoria di tappa.

Nibali allunga il gruppo, ma Roglic risponde. In volata vince Benedetti

Il gruppo dei big scollina sul GPM e si vedono subito Nibali, Majka e Yates che provano ad accelerare in discesa. Il corridore della Mitchelton Scott resta con due compagni di squadra e dà l’impressione di essere il più al sicuro, mentre Roglic resta isolato, senza gregari, ma non corre mai pericoli rimandando la contesa alla tappa di Lago Serrù. Conti continua invece a perdere terreno, perdendo anche la top 3 della generale. Ci si gioca tutto tra Capecchi e Brambilla, ma da dietro spuntano Dunbar, Damiano Caruso e Cesare Benedetti, con il corridore della Bora Hansgrohe che vince la volata finale. Polanc si piazza subito dietro, conquistando così la maglia rosa mentre Valerio Conti arriva con un ritardo di 10’37’’.

L'ordine d'arrivo

1. Cesare BENEDETTI (Bora Hansgrohe) 3h41'49''; 2. Damiano CARUSO (Bahrain Merida) st; 3. Eddie DUNBAR (Team Ineos) st; 4. Gianluca BRAMBILLA (Trek Segafredo) +2''; 5. Eros CAPECCHI (Deceuninck-Quick Step) +6''; 6. Jan POLANC (UAE Emirates Team) +25''; 18. Miguel Ángel LÓPEZ +7'35''; Mikel LANDA (Movistar) +7'35''; 24. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +8'03''; 25. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +8'03''; 44. Valerio CONTI (UAE Emirates Team) +10'37''

Video - Alza le braccia al cielo Cesare Benedetti! A Pinerolo batte Caruso e Dunbar 01:03

Video - Cesare Benedetti festeggiato dalla squadra, tutta la Bora-Hansgrohe sotto al palco per il vincitore 01:42

La classifica generale

1. Jan POLANC (UAE Emirates Team) 48h49'40''; 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +4'07''; 3. Valerio CONTI (UAE Emirates Team) +4'51''; 4. Eros CAPECCHI (Deceuninck-Quick Step) +5'02''; 5. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +5'51''; 6. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +6'02''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'00''; 8. Richard CARAPAZ (Movistar) +7'23''; 9. Andrey AMADOR (Movistar) +7'30''; 10. Hugh CARTHY (Education First) +7'33''; 12. Ilnur ZAKARIN (Katusha Alpecin) +7'45''; 13. Simon YATES (Mitchelton Scott) +7'53''; 16. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +8'08''; 21. Mikel LANDA (Movistar) +8'31''