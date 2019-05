Il duello Nibali-Roglic si rinnova. Sono loro a giocarsi il Giro visto l’ennesimo crollo di Yates, che chiude in lacrime, e le noie di Miguel Ángel López che accusa un problema meccanico proprio sul più bello. A vincere è Ilnur Zakarin che arriva da solo sul traguardo di Ceresole, davanti a Nieve e Landa, conquistando anche qualche posizione in classifica. Polanc tiene la maglia rosa, Nibali è comunque 5° a 4'09'' con Roglic che risponde presente, del suo passo, senza strafare. A chiudere la top 10 è Miguel Ángel López, poi Formolo che è 13°.

28 corridori in fuga: i big piazzano i loro uomini in vista di un attacco

Tanti attacchi in avvio di tappa: la fuga buona parte dopo quasi un’ora di corsa, con 28 corridori all’attacco tra cui Ciccone, Brambilla e Mollema della Trek, Antonio Nibali e Pozzovivo della Bahrain, Cataldo, Zeits e Izagirre dell’Astana, Zakarin, Geoghegan Hart, Gallopin, il solito De Gendt, Tolhoek (compagno di squadra Roglic) e la coppia Nieve-Juul Jens (compagni di squadra di Yates). Geoghegan Hart, però, finisce per terra ed è costretto al ritiro, mentre il gruppo maglia rosa tiene la fuga a 2’30’’.

Astana a tutta: ma i big rientrano in discesa

Sul Pian del Lupo ecco che l’Astana accelera l’andatura in gruppo con Pello Bilbao, con Polanc che abdica. Nibali e Roglic restano senza compagni di squadra, mentre Yates ha a disposizione ancora Lucas Hamilton e Chaves. Tra i big ci sono anche Majka, Landa, Sivakov e Hugh Carthy (la maglia bianca di questo Giro). Al termine della discesa però gli ‘staccati’ hanno la possibilità di rientrare nel gruppo dei big, prima dell’inizio della salita di Ceresole.

Landa, Bilbao, Miguel Angel Lopez - stage 13 Giro d'Italia 2019 - Getty ImagesGetty Images

I big aspettano e Zakarin trova il successo. Nibali ci prova, Roglic risponde

All’inizio del GPM i fuggitivi hanno solo 30’’ di margine, ma le squadre dei big si marcano e perdono l’occasione di lottare per la tappa: con Astana e Movistar a mangiarsi le mani per Miguel Ángel López e Landa. Nieve, Mollema, Ciccone e Zakarin restano in testa da soli con Ciccone (nuova maglia azzurra) a fare un grande lavoro per Mollema, ma l’olandese si spegne subito. Ci si gioca tutto tra Zakarin e Nieve, con il russo a vincere con un attacco a poco più di un km dalla fine. Tra i big è di nuovo lotta serrata con Landa e Majka che riescono a sganciarsi dal gruppo dei big, mentre perdono contatto Simon Yates - che subisce un nuovo crollo - e Miguel Ángel López che ha un problema meccanico. Nibali prova ad allungare il gruppo dei migliori, ma Roglic rimane attaccato senza troppi problemi. L’ultimo a mollare è Sivakov che conquista la maglia bianca del Giro. López arriva a 4'19'', Polanc resiste a 4'39'' che resta in rosa, infine Yates che chiude a 5 minuti di ritardo.

Roglic - stage 13 Giro d'Italia 2019 - Getty ImagesGetty Images

L'ordine d'arrivo

1. Ilnur ZAKARIN (Katusha Alpecin) 5h34'40''; 2. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) +35''; 3. Mikel LANDA (Movistar) +1'20''; 4. Richard CARAPAZ (Movistar) +1'38''; 5. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +1'45''; 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +2'07''; 7. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'57''; 8. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +2'57''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +3'34''; 10. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +3'50''; 11. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +4'19''; 15. Jan POLANC (UAE Emirates) +4'39''; 17. Simon YATES (Mitchelton Scott) +5'00''

Video - Fuga e stoccata decisiva: Ilnur Zakarin è il Re di Ceresole, primo arrivo in salita del Giro 01:55

Video - Nibali e Roglic sul traguardo di Ceresole: 2'57'' da Zakarin, lo Squalo è 5° nella generale 00:44

La classifica generale

1. Jan POLANC (UAE Emirates) 54h28'59''; 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'25''; 3. Ilnur ZAKARIN (Katusha Alpecin) +2'56''; 4. Bauke MOLLEMA (Trek Segafredo) +3'06''; 5. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +4'09''; 6. Richard CARAPAZ (Movistar) +4'22''; 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +4'28''; 8. Mikel LANDA (Movistar) +5'08''; 9. Pavel SIVAKOV (Team Ineos) +7'13''; 10. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +7'48''; 12. Simon YATES (Mitchelton Scott) +8'14''; 13. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +8'44''