I big rimandano gli scossoni: a Pesaro vince Caleb Ewan in volata, Viviani ancora ko

Ancora rimandato il primo successo a questo Giro d’Italia per Elia Viviani che viene bruciato da Caleb Ewan nel volatone finale di Pesaro. La Quick Step lavora bene, ma lo sprinter veronese non riesce a rimontare sulla potenza di Caleb Ewan che trova il secondo successo personale al Giro d’Italia, dopo quello di Alberobello nel 2017. Nulla da segnalare nella classifica generale, anche perché vengono neutralizzati gli ultimi 3 km per paura di pioggia e cadute. Da ricordare le diverse azioni di Giulio Ciccone che continua ad incamerare punti per la classifica scalatori, mentre Valerio Conti resta in maglia rosa per un'altra giornata.

Frapporti e Cima in fuga: le squadre chiedono la neutralizzazione del tempo

Pronti, via e parte la classica fuga di giornata con Marco Frapporti (Androni Giocattoli Sidermec), Damiano Cima (Nippo Vini Fantini) e Nathan Brown (EF Education First) all’attacco. I tre accumulano un vantaggio massimo di 5’30’’ sul gruppo maglia rosa, ma Brown abbandona la compagnia prima del primo traguardo volante di giornata, quello di Senigallia con Démare ad anticipare Ackermann nella volata per il 3° posto. Il finale, però, fa paura: le squadre e i corridori chiedono di neutralizzare il tempo per gli ultimi 6 km: la giuria dei commissari viene incontro, neutralizzando gli ultimi 3 km dopo la ‘discesa tecnica’ di Pesaro.

Ci prova Ciccone per la maglia azzurra e per il successo di tappa

Ai -38,5 km Cima viene riassorbito dal gruppo, mentre parte all’attacco Giulio Ciccone per prendersi i punti dei GPM. Il gruppo torna compatto ai -31,1 km, ma parte nuovamente Ciccone che, insieme a Vervaeke e Bidard, cerca di fare la differenza nel tratto in discesa. I tre però non riescono ad andar lontano, con il gruppo che rimonta ancora ai -6,6 km dall’arrivo.

L'ordine d'arrivo

1. Caleb EWAN (Lotto Soudal) 5h43'32''; 2. Elia VIVIANI (Quick Step) st; 3. Pascal ACKERMANN (Bora Hansgrohe) st; 4. Fabio SABATINI (Quick Step) st ; 5. Manuel BELLETTI (Androni Giocattoli Sidermec) st