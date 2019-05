Il Giro parla finalmente italiano: a Masnada la tappa, a Valerio Conti la maglia rosa

tra poco il report completo...

Finalmente Italia! La fuga arriva al traguardo e con sé ci sono tanti italiani. Da Fausto Masnada che si dimostra in grande forma e vince anche una tappa in un Grande Giro dopo le due affermazioni al Tour of the Alps, a Valerio Conti che giunge alle sue spalle ‘consolandosi’ con il 1° posto della generale. C’è gloria anche per Giovanni Carboni che arriva al traguardo nel gruppo di contrattaccanti (con Rojas e Plaza Molina), ma si porta al 2° posto della generale. A più di 7 minuti il gruppo maglia rosa, con Primoz Roglic che lascia andare la maglia di leader senza troppi rimorsi. Un po’ di lavoro in meno per la sua squadra e un po’ di tempo libero in più per se stesso nel dopo tappa. Sono scelte. Tra i big succede poco o nulla: Oomen torna nella top 10, mentre Majka, Yates e lo stesso Roglic pensano solo a difendersi dopo la caduta della mattinata. La vittoria torna quindi ad un italiano, l'ultimo era stato Elia Viviani a Iseo nella 17a tappa del Giro dello scorso anno (23 maggio 2018).

Roglic cade dopo pochi km, 13 corridori in fuga

Tappa molto lunga e subito nervosa, con una caduta nella pancia del gruppo che vede coinvolti anche il 1° e il 2° della generale. Roglic, Simon Yates, Majka e altri corridori finiscono per terra, con Roglic che accusa diverse escoriazioni su glutei e gambe. Il corridore sloveno, però, riparte senza particolari problemi, facendo guidare il gruppo alla sua Jumbo Visma. Davanti si forma un drappello di 13 corridori: all’attacco vanno Amador e Rojas della Movistar, Valerio Conti (UAE), Madouas (FDJ), Giovanni Carboni (Bardiani), Fausto Masnada (Androni), Oomen (Sunweb), Serry (Quick Step), Peters (AG2R), Nicola Bagioli (Nippo Vini Fantini), Plaza Molina (Israel), Antunes (CCC) e Nicola Conci (Trek-Segafredo).

L'ordine d'arrivo

1. Fausto MASNADA (Androni Giocattoli Sidermec) 5h45'01''; 2. Valerio CONTI (UAE Emirates Team) +4''; 3. José Joaquín ROJAS (Movistar) +37''; 4. Rubén PLAZA MOLINA (Israel) +37''; 5. Giovanni CARBONI (Bardiani CSF) +42''; 11. Sam OOMEN (Team Sunweb) +1'02''; 17. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +7'19''

Video - Che Italia a San Giovanni Rotondo! Rivivi la vittoria di Fausto Masnada su Valerio Conti 01:35

La classifica generale

1. Valerio CONTI (UAE Emirates Team) 25h22'00''; 2. Giovanni CARBONI (Bardiani CSF) +1'41''; 3. Nans PETERS (AG2R) +2'09''; 4. José Joaquín ROJAS (Movistar) +2'12''; 5. Valentin MADOUAS (Groupama-FDJ) +2'19''; 6. Amaro ANTUNES (CCC Team) +2'45''; 7. Fausto MASNADA (Androni Giocattoli Sidermec) +3'14''; 8. Pieter SERRY (Deceuninck-Quick Step) +3'25''; 9. Andrey AMADOR (Movistar) +3'27''; 10. Sam OOMEN (Team Sunweb) +4'57''; 11. Primoz ROGLIC (Jumbo-Visma) +5'24''; 12. Nicola CONCI (Trek-Segafredo) +5'49''; 13. Simon YATES (Mitchelton-Scott) +5'59''; 14. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +6'03''; 15. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +6'08''; 16. Diego ULISSI (UAE Emirates Team) +6'08''; 17. Rafal MAJKA (BORA-hansgrohe) +6'13''