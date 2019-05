Alejandro Valverde non correrà il Giro d’Italia. Ad annunciarlo è la sua squadra, la Movistar, per mezzo di un tweet rilasciato questa mattina. Lo spagnolo, che soltanto una volta ha partecipato alla corsa rosa, si vede costretto a dare forfait a causa dei postumi della caduta durante la ricognizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Questo l’annuncio del team: “Alejandro Valverde salterà il Giro d’Italia. Il murciano non ha recuperato in tempo dall’edema all’osso sacro“.

A stretto giro arrivano anche le parole del diretto interessato:

" E’ un peccato non poter partecipare finalmente a una gran prova come il Giro, però devo prestare attenzione al mio corpo e recuperare al 100% per affrontare nel miglior modo possibile il resto dell’anno. Buona fortuna a tutti i miei compagni del Team Movistar in Italia. "

In questa stagione Valverde ha concluso al 7° posto la Milano-Sanremo e all’8° il Giro delle Fiandre, arrivando inoltre secondo alla Volta a Comunitat Valenciana.

