L'annuncio di Fabio Aru: anche il sardo sarà al via della Corsa Rosa

Dopo Tom Dumoulin e Vincenzo Nibali arriva un altro importante annuncio in chiave Corsa Rosa: anche Fabio Aru sarà al via nel mese di maggio al Giro d’Italia 2019. Il sardo vuole riscattare le delusioni del 2018: l’obiettivo è sicuramente quello di puntare al podio. Il corridore della UAE Emirates è esploso proprio nella corsa di casa: terzo in classifica generale nel 2014, secondo nel 2015.

Queste le sue parole come riportato da Cicloweb:

" La prospettiva di partecipare al Giro d’Italia offre sempre grandissimi stimoli per uno scalatore e il fatto di essere italiano apporta una carica emozionale aggiuntiva. Potete inoltre immaginare la mia volontà di trovare sulle strade della Corsa Rosa quelle soddisfazioni che non sono riuscito a cogliere nella scorsa edizione: ho il desiderio di ripagare sponsor, tifosi e organizzatori che mi hanno comunque sostenuto negli ultimi mesi. Il percorso presenterà molte salite a fronte di una certa quantità di chilometri a cronometro: arriveremo all’appuntamento preparati dal punto di vista tecnico e fisico per interpretare al meglio ogni dettagli. "

gianluca.bruno@oasport.it