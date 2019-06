L'UCI potrebbe sanzionare gli organizzatori del Giro per aver "graziato" Miguel Angel Lopez

All’UCI non sarebbe piaciuta la decisione di RCS Sport di non sanzionare il ciclista Miguel Angel Lopez nel corso del Giro d’Italia, quando aveva preso a schiaffi il tifoso reo di averlo fatto cadere: secondo quanto scritto da “Il Messaggero” infatti la Federazione internazionale starebbe pensando di multare l’Organizzazione della Corsa Rosa.

Video - Follia Miguel Angel Lopez: un tifoso lo fa cadere, lui lo prende a pugni a bordostrada 00:41

Dopo aver richiamato la giuria per avere chiarimenti circa la mancata sanzione, l’UCI potrebbe invece prendere provvedimenti sia nei confronti del ciclista sia verso gli organizzatori del Giro “che non avrebbero fermato e squalificato il corridore, per aver infranto l’articolo 22.2 del regolamento internazionale“.

Nell’occhio del ciclone c’è la possibile disparità di trattamento usata verso Primoz Roglic, che invece, per via di una spinta continuata da parte di un tifoso, fu penalizzato di 10″: la Federazione internazionale vuole “verificare se siano state fatte delle preferenze” e “capire le cause che avrebbero portato a chiudere un occhio sul gesto del colombiano“.

