La Bahrain Merida ha annunciato oggi la propria formazione per il Giro d’Italia 2019. Il capitano unico sarà ovviamente Vincenzo Nibali, che avrà il grande obiettivo di conquistare per la terza volta in carriera la Maglia Rosa. Lo Squalo ha dimostrato di essere pronto per la Corsa Rosa, dando ottimi segnali al Tour of the Alps e partirà tra i principali favoriti per il successo finale.

Al suo fianco ci saranno altri cinque corridori italiani, tra cui il fratello Antonio, che per la prima volta correrà il Giro insieme a Vincenzo. I due uomini principali in salita saranno Damiano Caruso e Domenico Pozzovivo che saranno chiamati a supportare lo Squalo sulle salite più dure. Il lucano, caduto alla Freccia Vallone, è riuscito a recuperare totalmente dall’infortunio e potrà così dare il suo prezioso contributo alla squadra. Ci saranno poi l’esperto Valerio Agnoli e il giovane Andrea Garosio, al debutto in un Grande Giro. Infine la formazione viene completata dagli sloveni Grega Bole e Kristijan Koren, due passisti che potranno tirare nei tratti pianeggianti.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Nibali riportate dal sito ufficiale della Bahrain Merida:

" Il Giro è il mio grande obiettivo per la prima parte di stagione e la preparazione è stata calibrata per essere al top all’inizio della corsa. Sono pronto per questa grande avventura. Il percorso è molto impegnativo con tante salite e anche tanti chilometri a cronometro. Ci saranno avversari temibili, ma io sarò alla partenza di Bologna con molta fiducia e serenità, poi sarà la strada a decretare il vincitore. "

