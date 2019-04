La prima tappa si disputerà al tramonto: maglia rosa a Bologna dopo le 20:00

La prima tappa del Giro d’Italia 2019 si disputerà al tramonto, la cronometro individuale di Bologna (8 km con gli ultimi due che si arrampicano verso il Santuario di San Luca) andrà infatti in scena nel tardo pomeriggio e in prima serata. I big in lotta per la maglia rosa scatteranno tra le ore 19.30 e le ore 20.00: in quel frangente potremo gustarci la prima sfida tra Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Simon Yates, Egan Bernal, Alejandro Valverde, Mikel Landa e tutte le altre stelle che animeranno la prima grande corsa a tappe della stagione.

Si tratta di un caso raro nella storia del Giro d’Italia che è uscito dalla canonica finestra pomeridiana solo nel 2005 quando si disputò un cronoprologo a Reggio Calabria sotto i riflettori (vinse l’australiano Brett Lancaster). La cronometro di Bologna, in programma sabato 11 maggio, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport.