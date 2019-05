Mortirolo, il mito moderno del Giro

Un nuovo esploratore. Un eroe tragico. Un campione redento. L’ultimo romantico. Dal primo metro in salita al traguardo del mostro, danzando su pendenze assolute, abitando il cielo delle Alpi: Leonardo Sierra, Marco Pantani, Ivan Basso e Alberto Contador hanno conquistato il Mortirolo. Da lassù dove si saluta il paradiso. Pensare che solo il nome, lugubre e sinistro, mette paura.

1. Il mito moderno del Giro d’Italia

Il Giro d’Italia è una lezione di storia e per molto tempo il Mortirolo è stato il nome di una battaglia, valutata dagli storici come la più grande vittoria campale della Resistenza partigiana. La sua strada è un limbo che inghiottì i militi della Repubblica Sociale, le Waffen SS italiane e la Wehrmacht fino all’ultimo giorno, il 2 maggio 1945, della seconda guerra mondiale.

Il Giro d’Italia è una lezione di geografia e la cima del Mortirolo, detta anche Passo della Foppa, è il valico alpino che collega Valtellina e Val Camonica dalla vetta della Lombardia, quota 1852 metri. Contro gli austriaci, i soldati della Grande Guerra ci salivano per difendere gli avamposti sul Monte Pagano, ma poiché il Passo dell’Aprica è un varco più sicuro e agevole, il Mortirolo è stato per molto una specie di mulattiera sterrata, sconosciuta e solitaria, fino all’ultimo decennio del ventesimo secolo. Poi è arrivato il ciclismo.

Il Giro d’Italia è una religione e il Mortirolo meta di pellegrinaggio per i cuori in bicicletta. I culti monoteisti sono tre come i grandi giri e ogni buon ciclista dovrà scalare, almeno una volta nella vita, l’Alpe d’Huez, l’Angliru e il Mortirolo. Ci scuseranno i cari maestri di catechismo se per un giorno La Mecca, Roma o Gerusalemme li mettiamo un po’ più in su nel nostro récit d'ascension.

Tre sono anche i versanti del Passo del Mortirolo e quello da Mazzo di Valtellina, che sarà scalato al Giro d’Italia per l’undicesima volta, è il più breve di 12,5 chilometri, ma con una pendenza media in doppia cifra e massima del 18%. Ci cono infatti 1300 metri di dislivello nei 32 tornanti che separano Mazzo dalla vetta, e dal terzo al nono chilometro non si scende mai sotto l’11%.

Il Giro d’Italia è una cronaca rosa che parla di amori antichi sullo Stelvio e di nuove passioni per il Mortirolo, scalato appena tredici volte - dieci da Mazzo di Valtellina, 2 da Edolo in val Camonica, una dalla variante nord di Tovo di Sant’Agata - e mai prima degli anni Novanta. Per la sua bellissima durezza, il Mortirolo non era mai stato inserito in una tappa così estrema: il centoduesimo Giro d’Italia ha invece stupendamente esagerato.

Sarà all’inizio della terza settimana e già un’altra fatica alpina dopo la tappa del Monte Bianco. Sarà la 16ª frazione di un magnifico Giro d’Italia che, di martedì, riparte da Lovere e va fino a Ponte di Legno. Saranno 226 chilometri in oltre 5000 metri di dislivello con partenza in salita, il Passo della Presolana, la Croce di Salven, la discesa di Bormio e la scalata del Mortirolo.

L’essenza del Giro, la sua linfa rosa, è tutta qui: dalla vetta del mito, mancheranno 28 chilometri al traguardo di Ponte di Legno fra la discesa di Monno e altri 15 km di salita. Il Mortirolo è una strada stretta che non spiana mai e non si apre in cima come lo Zoncolan: per questo non può essere sede d’arrivo, ma sì l’apice di una tappa epocale.

2. Say Hello 2 Heaven: la prima volta del Mortirolo

Anni nuovi e colorati. Il primo giorno di storia del Mortirolo è il 3 giugno 1990 mentre il mondo sta cambiando. È finito l’Apartheid perché Nelson Mandela è libero dopo ventotto anni di prigione. È crollato il muro di Berlino e con lui Nicolae Ceaușescu, l’ultimo dittatore deposto in Europa.

Cinquecento anni dopo la battaglia di Colombo per la missione delle Americhe, un venezuelano dalle remote vette andine è il primo esploratore del Mortirolo, la nuova montagna del vecchio continente. Si chiama Leonardo Sierra Sepúlveda e la sua logica inversa prevede un nome lirico, il volto antico e una fascia pitturata tra i capelli indiani.

«Andava molto forte in salita, ma era proprio imbranato in discesa. Stava sempre in fondo e poi all’improvviso, spesso senza senso, scattava sul gruppo. Era un personaggio curioso e pittoresco», ricorda Wladimir Belli. Sierra ha vent’anni e sa di spirito giovanile perché è leggero e incosciente, mentre il Giro d’Italia apre a un nuovo decennio sotto il segno di Bugno, in maglia rosa dal primo all’ultimo giorno.

Quello della 17ª tappa però, da Moena all’Aprica con il Passo del Tonale e il nuovo Mortirolo, è il giorno di Leonardo Sierra che - in un manipolo di quindici fuggitivi, mentre dall’ammiraglia gli dicono di stare a ruota - alza gli occhi nerissimi e punta la cima. È il versante meno duro ma più lungo (17,2 chilometri al 6.7%), Sierra svetta con 3 minuti di vantaggio tra due ali di folla alpina e si getta in picchiata verso il traguardo.

I primi scalatori sudamericani, si sa, sapevano solo un lato della montagna. Erano Fabio Parra, il Condor delle Ande, Lucho Herrera, Oliveiro Rincon, Chepe Gonzales. Giunsero con le loro maglie colorate alla Jorge Campos (il portiere più amato del Messico) e ci fanno un po’ di nostalgia: come i personaggi di Beverly Hills 90210 o i Take That, tutti nati nel 1990. Giovane e difettoso, Sierra taglia le curve e cade una volta, le disegna dritte e va lungo nella ghiaia, s’aggrappa ai freni e cade ancora, prima di alzare le braccia al nuovo cielo del Giro.

Say Hello 2 Heaven. Leonardo Sierra Sepúlveda saluta il paradiso dalla vetta del Mortirolo. Verrano le Notti Magiche, la fine dell’Unione Sovietica e Mani Pulite. I Nirvana stanno suonando Nevermind e dal riff di Smells Like Teen Spirit la musica non tornerà più indietro. Sembrava che tutto stesse cambiando, ma il giorno della morte di Kurt Cobain molti compresero che non sarebbe cambiato niente. È il 1994: l’anno della prima magia di Pantani e del suo veloce volo. Sul Mortirolo.

C’è anche un campione un po’ dimenticato fra i grandi del Mortirolo, anzi è proprio Ivan Gotti a detenere il record d’ascesa del Passo, nel 1996, in 42’40 (versante Mazzo di Valtellina). Vinse il Giro d’Italia l’anno dopo, bissando nel 1999 il giorno della squalifica di Marco Pantani: da Madonna di Campiglio all’Aprica, Gotti ipotecò proprio sul Mortirolo un’inattesa maglia rosa.

3. La prima impresa di Marco Pantani

4 giugno 1994. Pantani vince la sua prima corsa da professionista a Merano, 14ª tappa del Giro d’Italia: Marco scatta a mille metri dal Passo di Monte Giovo e s’invola in discesa. La mattina dopo, il cielo è blu cobalto fra le guglie delle Dolomiti, l’aria carezza i visi ed è proprio quel che piace al Pirata, un uomo di mare innamorato dei monti, mentre si parte verso il Mortirolo. Di quel giorno immenso e primordiale di venticinque anni fa, il 5 giugno 1994, almeno quattro generazioni d’italiani tengono un ricordo nel cuore.

" Marco ha riacceso la passione per il ciclismo e infiammato i cuori della gente. Era un campione immenso e fragile, uno come lui non lo rivedrò più. (Felice Gimondi) "

Il giovane Marco scolpisce il suo primo capolavoro sulla nuova montagna del Giro d’Italia. È solo la terza volta che si passa sul Mortirolo e la seconda dal versante che diventerà classico, inaugurato da Franco Chioccioli nel 1991. Parafrasando il maestro Claudio Gregori, il Mortirolo è un pugnale e la sua lama brilla davanti a Pantani come l'arma di un sacrificio. A lui che ha un destino da eroe tragico del ciclismo e che si svela al mondo nell’anno dei cuori tristi: la morte di Ayrton Senna a Imola, il suicidio di Agostino Di Bartolomei e quello di Kurt Cobain, la scomparsa di Massimo Troisi, il comico dei sentimenti. Un anno malinconico, come l’ultimo rigore di Baggio nella finale dei Mondiali.

" Erano pochi quelli con cui parlava. Spesso s’isolava, ma per il nostro vissuto insieme con me sapeva confidarsi. Ho un ricordo bellissimo di quelle nostre chiacchierate in fondo al gruppo. Quando guardavi Marco negli occhi, provavi un po’ di soggezione: non solo per la sua grandezza immensa, ma perché da qualche parte gli leggevi una certa fragilità emotiva. (Wladimir Belli) "

Il Mortirolo è un valico ostico, durissimo da scalare per Evgenij Berzin in maglia rosa o un campione assoluto come Miguel Indurain. Non per Marco che, su quei tornanti verticali, s’alza in piedi con la sua grazia infinita e fa il vuoto all’ottavo chilometro. Proprio lì dove oggi, fra il muro di contenimento (l’unico, a Piaz de l’acqua) di due rampe furiose, c’è la statua di Pantani che «Pedala su una strada infinita, che è anche una fascia, una lama, una freccia, un segnale forte: l'immagine di un guerriero, leggera eppure drammatica», dice Alessandro Broggio architetto dell’opera.

" Ho immaginato Pantani che guarda indietro e poi ho capito perché. Perché attende i suoi amici. Cioè tutti quelli che faranno il Mortirolo pensando a lui, arrivando da lui, e magari trovando proprio grazie a Marco le forze per giungere fino in vetta. (Alberto Pasqual, artista della statua di Pantani sul Mortirolo) "

I suoi attacchi erano sempre speciali. Marco aveva bisogno di grandi giorni per redimere la sua furia sportiva e il primo fu la volta del Mortirolo. Si levava gli occhiali, la bandana, non aveva nemmeno il fondello nei pantaloni, si sarebbe tolto pure la maglia: voleva sentirsi libero, unirsi alla sua bicicletta. Pantani scatta e passa da solo in cima, poi attacca ancora Indurain sull’ascesa del Valico di Santa Cristina, vincendo al Giro per il secondo giorno consecutivo: davanti a Claudio Chiappucci (il suo capitano) e a Wladimir Belli terzo.

" Marco destò interesse il giorno prima, però io lo conoscevo bene perché siamo coetanei e cresciuti insieme nelle corse. Avevamo già scalato il Mortirolo nei dilettanti, al Giro d’Italia del 1990 ma da Edolo, scollinando insieme. Stavolta però era una tappa durissima: partenza in salita, Stelvio, deviazione per frana in Valtellina, il Mortirolo, poi l’Aprica, Santa Cristina e arrivo all’Aprica. Il mio ds mi disse di stare con Chiappucci: arriva Pantani che ci passa a doppia velocità, il Diablo lo chiama ma Marco non si gira nemmeno. Lo seguo per la maglia, mi stacco a due chilometri dalla vetta e passo terzo dietro a Nelson Rodriguez. Avevo le prime ruote in carbonio che, ai tempi, erano una specie d’esperimento: giù dallo Stelvio finisco i pattini e faccio due dritti. A Santa Cristina sento il boato della gente per lo stacco di Pantani… E io, senza freni, chiusi terzo. (Wladimir Belli). "

Verranno l’Alpe d’Huez, Montecampione, Les Deux Alpes, Oropa, il Mont Ventoux. Con le mani basse sul manubrio e un cuore infinito, attaccando fino all’ultimo metro, il mito di Marco nasce sul Mortirolo e venticinque anni dopo, verso il primo traguardo del Giro, sulla Curva delle orfanelle di San Luca, vedi scritto solo il suo nome. Come sul muro di San Marino la domenica della crono, vicino a casa e al Cippo della Carpegna. Perché Pantani è per sempre.

" Il mio ricordo speciale del Mortirolo è Pantani perché quella fu la scoperta di Marco e una delle più belle prestazioni del mio amico Belli. Ho il sogno che il Mortirolo possa essere una sede d’arrivo: senza un traguardo, sarà sempre una grandissima salita senza forse diventare leggendaria. (Fabio Panchetti) "

4. Belli, Basso, Contador… E adesso andiamo!

Dopo Leonardo Sierra (1990), Franco Chioccioli (1991) e Marco Pantani (1994); tra i primati di Ivan Gotti, che detiene il record di scalata in 42’40 nel 1996, Wladimir Belli è il primo in cima al Mortirolo nel 1997, versante classico da Mazzo di Valtellina. Come quest’anno c’era il Gavia dentro una tappa durissima, da Malè a Edolo, ma come ultima fatica prima di Milano: Bugno attacca da lontano però, ai piedi del Mortirolo, il gruppo l’ha già disarmato, Tonkov scatta su Gotti ma va fuori giri, Belli li riprende in maglia azzurra (miglior scalatore) a duemila metri dalla vetta e spinge il rapporto.

" Volevo mettere la tripla davanti ma il deragliatore aveva solo due posizioni, perciò ho fatto il Mortirolo col 39x25. Scollino ma siamo solo all’inizio… E adesso andiamo! (Wladimir Belli) "

Belli s’arrampica sul Mortirolo in 43’10 ma poi cade in discesa mentre, alla vigilia dell’ultimo podio Rosa, Gotti e Tonkov s’accordano per dividersi Giro e tappa. Wladimir è il “terzo incomodo” e quando chiude su Gotti, il russo vince in contropiede. C’era tantissima gente anche in assenza di Pantani: è l’anno del gatto amalfitano che, tagliandogli la strada, lo costringe a ritirarsi dalla corsa.

" Ogni corridore ha una salita nel cuore e la mia è il Mortirolo. Lo devi conoscere. Devi iniziarlo bene fin dalla curva del ponticello. Se perdi velocità, è impossibile ritirarla su. Se da 12-14 km/h scendi a 10-9, diventa un calvario. Quando esci dal bosco e vedi la gente in cima, sembra uno stadio naturale. In quegli anni poi il pubblico si metteva anche in discesa! Le sue pendenze mi ricordano l’Angliru o lo Zoncolan: è una salita stretta che non spiana mai, solo verso la cima provi una facile illusione. (Wladimir Belli) "

Video - Il giorno più duro della carriera di Alberto Contador: la rimonta sul Mortirolo del 2015 01:28

" Sul Mortirolo è stato il giorno più duro della mia vita carriera! Queste sono le imprese di cui si ricordano le persone, ma non paragonatemi a Pantani o mi verranno i brividi. (Alberto Contador) "

Alla ricerca del tempo perduto, per tutta la sua prima vita sui pedali, fino all’oeuvre cathédrale dell’Angliru all’ultima recita, Contador ha attaccato ogni volta che ha sentito la strada alzarsi. Stupendo scattista, di lui ci manca la bellezza del gesto e l'idea della creazione. Alberto che del ciclismo è stato un grande umanista e sull'ultima salita ha battuto il gigante: il suo giorno sul Mortirolo è d’amore pensato.

Quel giorno, Ivan Basso era compagno di stanza di Contador e chissà quanto c’è del veterano nell’impresa del Campéon. Ivan Basso che ha vinto due volte il Giro d’Italia da campione redento, allestendo le sue imprese in cima al Mortirolo. Nel 2006 e nel 2010: due volte primo in vetta, due volte in maglia rosa sull’ultimo palco della Corsa Rosa.

Le sue imprese, quelle di Pantani e Contador raccontate da Marco Pastonesi. È con il suo pensiero, così lirico e notabile, che si chiude questa breve storia del Mortirolo, nell’attesa ormai prossima di un altro campione moderno da scrivere nel firmamento alpino.

" Mortirolo. Se fosse meno terribile, se fosse più umano, se fosse meno letale, se fosse più ragionevole, si chiamerebbe Bleis o Baitone o Lagoscuro, come sono state battezzare altre vette nei paraggi. Invece: Mortitolo. Un nome che promette sangue, sudore e lacrime, che non garantisce mai il lieto fine e rende perfettamente l’idea di una parete per cui sputi l’anima, su cui lasci le penne, da cui non torni più così ingenuo come sei partito. Forse felice dentro, ma certo segnato, segato, invecchiato fuori. E per sempre. (Marco Pastonesi) "

Video - Quando Ivan Basso domò il Mortirolo e vinse il Giro d'Italia 2006 01:19

Video - Il capolavoro di Ivan Basso sul Mortirolo: la salita decisiva del Giro 2010 01:23