Nessuna squalifica per Miguel Angel Lopez. Giudicata "reazione umana" quella del colombiano

Il colombiano Miguel Angel Lopez è stato uno dei grandi protagonisti della ventesima tappa del Giro d’Italia 2019 ma non come lui avrebbe sperato. Il corridore sudamericano, come è noto, caduto a terra per via della presenza di un tifoso sull’ultima salita della stage, ha reagito in maniera molto forte, prendendo letteralmente a schiaffi l’appassionato. L’alfiere dell’Astana era impegnato sulle rampe del Monte Avena ed era desideroso di giocarsi la vittoria prima che lo sfortunato incidente gli precludesse ogni possibilità.

Ebbene il gesto, umanamente comprensibile ma non giustificabile, è stato valutato come “human reaction (reazione umana) e quindi non ci saranno provvedimenti nei confronti dello scalatore vincitore della maglia bianca. Pertanto Lopez sarà al via regolarmente della cronometro conclusiva di Verona, senza pagare le conseguenze di quanto ha fatto.

" Mi scuso per le mie emozioni ma all'interno della corsa, specialmente nella fase finale della tappa regina, è difficile controllarsi. Aldilà di tutto, sono molto triste per la scarsa sicurezza sul tracciato, è un peccato aver perso le mie possibilità di vincere oggi a causa di quello che è accaduto "