Mancano poche ore all'inizio della 102esima edizione del Giro d'Italia che partirà dalla cronometro di Bologna. 21 tappe, 22 squadre, 39 GPM, 3578,8 km totali e 7 arrivi in salita. Chi vincerà la maglia rosa? Chi vincerà la maglia Ciclamino? E ancora, quale sarà la sorpresa del Giro o chi vincerà più tappe? Riccardo Magrini e Luca Gregorio, le due voci del ciclismo su Eurosport, ci vengono in soccorso con le loro risposte e i loro pronostici.

Chi è il favorito per la maglia rosa? Nibali, Dumoulin o Roglic? O una sorpresa?

Riccardo Magrini: Dumoulin. Ha già vinto il Giro e ha esperienza, soprattutto dopo la sconfitta dello scorso anno dove chiuse al 2° posto.

Luca Gregorio: Dumoulin. Perché è il più completo di tutti e perché potrebbe essere avvantaggiato dai quasi 60 km a crono che sono previsti in questo Giro. Dopo i due secondi posti dell'anno scorso a Giro e Tour si meriterebbe di salire sul gradino più alto del podio. E poi vince perché è il più elegante quando pedala. Conte.

Chi vincerà il Giro d'Italia 2019? Sondaggio 9497 voti Vincenzo NIBALI Tom DUMOULIN Simon YATES Primoz ROGLIC Miguel Angel LOPEZ Mikel LANDA Davide FORMOLO

Video - Tutti gli attacchi di Tom Dumoulin: Chris Froome resiste e lo batte sul traguardo 01:21

Chi vincerà la maglia ciclamino? Elia Viviani è ancora il favorito?

Riccardo Magrini: Roglic ha dimostrato di essere maturato e ha una continuità di risultati straordinari. A disposizione ha le crono e le tappe di montagna per accumulare punti.

Luca Gregorio: Gli ultimi anni hanno sempre visto trionfare un velocista. La domanda è capire in quanti di questi arriveranno a Verona viste le fatiche della seconda parte del Giro. È per questo che potrebbe non vincere uno sprinter e allora dico Primoz Roglic.

Video - Roglic il cannnibale! Vince davanti a Rui Costa e Thomas e ipoteca la generale 02:16

Chi vincerà la maglia azzurra di miglior scalatore?

Riccardo Magrini: È sempre un terno al lotto, ma credo sia un obiettivo della squadra di Gianni Savio [la Androni Giocattoli-Sidermec] quindi dico Masnada che ha buona condizione data dalle due vittorie al Tour of the Alps.

Luca Gregorio: È il pronostico più difficile, perché potrebbe vincerla un big che a sorpresa uscirà di classifica con anticipo. Punto su Rafal Majka, ottimo scalatore e in teoria non il primo capitano in casa Bora-Hansgrohe.

Video - Fausto Masnada concede il bis: è sua l'ultima tappa del Tour of the Alps 01:10

Chi vincerà la maglia bianca di miglior giovane?

Riccardo Magrini: Sivakov ha vinto di recente il Tour of the Alps e può fare classifica per la sua squadra dopo l'assenza forzata di Bernal

Luca Gregorio: Se il Tour of the Alps non è stato un abbaglio, la classifica del miglior giovane potrebbe sorridere al russo della Ineos, Pavel Sivakov, completo su tutti i terreni.

Video - Tour of the Alps: Sivakov stacca Hirt, Nibali buonissimo in salita 02:03

A chi sarà assegnato il premio per la combattività? Vedremo un italiano?

Riccardo Magrini: Mirco Maestri. Essere sempre in fuga è un preciso impegno della Bardiani che punterà a farsi vedere il più possibile.

Luca Gregorio: Mi piacerebbe che lo vincesse Fausto Masnada, corridore che sta facendo progressi continui e ha grande carattere. E in più sarebbe un bel premio per l'Androni Giocattoli-Sidermec, l'anno scorso sempre in fuga al Giro.

Video - Tour of Hanain: nella tappa più dura trionfa Fausto Masnada, è lui il nuovo leader! 01:48

Chi sarà così bravo a vincere più tappe di tutti?

Riccardo Magrini: Gaviria ha almeno 4 occasioni sicure per poter fare il mattatore anche se dovrà vedersela con Viviani, Ewan e Ackermann.

Luca Gregorio: Anche qui azzardare un nome è piuttosto complicato. Mi piacerebbe dire Elia Viviani, ma anche qui credo che il premio lo possa vincere Primoz Roglic.

Video - Gaviria vince la sfida al alta velocità con Viviani: sua volata e seconda tappa 02:58

Quale sarò la sorpresa del Giro 2019?

Riccardo Magrini: Un solo nome, Davide Formolo.

Luca Gregorio: Non ci sono dubbi, per me sarà Davide Formolo. Quest'anno ha vinto un tappa meravigliosa alla Volta a Catalunya e ha fatto 2° alla Liegi. È pronto a combattere coi migliori. Punta a un posto nella top 10, ma sogno un piazzamento nei cinque. Noi siamo tutti con Roccia.

Video - Formolo: "Io e Majka siamo qui per fare classifica, poi vediamo dove ci porteranno le gambe" 01:13

Video - Davide Formolo torna alla vittoria dopo quattro anni e fa sua la settima tappa del Catalunya 01:51

E voi? Vi siete schiariti le idee dopo questi suggerimenti o pensate che abbiano preso un abbaglio con i loro pronostici? Diteci la vostra...

Il Giro 2019 in tv

Ogni giorno il Giro d'Italia sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e su Eurosport Player (con tante esclusive e contenuti in più) dalle 13:30 circa con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Al termine della tappa ci sarà Giro Extra con Luca Gregorio ad analizzare quanto successo nella giornata.