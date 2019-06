Nibali: "Io volevo la vittoria del Giro d'Italia, non il podio. Ho dato sempre battaglia"

Vincenzo Nibali ci ha provato. Non sarà maglia rosa, ma il corridore della Bahrain Merida deve tenere duro per mantenere la sua 2a posizione a podio. C’è stato qualche errore, ma nessun rimorso per quanto fatto in questo Giro d’Italia.

" La tappa di oggi è stata veramente difficile, dura. Nella prima parte ho forato, in una fase non bella, ma per fortuna avevo vicino mio fratello che era nella prima parte del gruppo con Damiano Caruso perché stavano provando ad andare in fuga. Il Manghen lo abbiamo scalato a una velocità folle, era difficile tentare qualcosa. La Movistar si è dimostrata molto forte e ha tenuto la corsa chiusa. Io ho provato a spingere sull’ultima salita, ma non c’è stato nulla da fare "

" Io in questo Giro volevo giocarmi la vittoria, non il podio, ma la Movistar è stata fortissima. All’attacco dell’ultima salita erano in 4, c’era proprio poco spazio per provare anche da lontano… Vediamo come andrà domani. Ho interpretato il Giro al meglio, ma non è mai semplice vincere. Io ci ho provato ogni giorno quindi sono contento. Ho sempre dato battaglia, in 21 giorni ci sta anche qualche sbaglio, siamo umani, può succedere "

Video - Damiano Caruso: "Nessun rimpianto. Abbiamo fatto di tutto con Nibali, bravi i Movistar" 00:52

Richard Carapaz

" Questa emozione è unica, sto vivendo un momento unico e sono qui con la mia famiglia. Sono davvero molto emozionato. Questo Giro è stato spettacolare e molto difficile, come sempre. Ho dato davvero tutto, quando ho abbracciato Nibali e Landa c’era tutta la nostra fatica. Un peccato che non abbiamo vinto la tappa con Landa, ho provato ad aiutarlo anche perché mi conveniva guadagnare su Roglic "

Video - Dolce finale per Carapaz: dopo le fatiche di tappa, il defaticamento con suo figlio 00:13

Pello Bilbao

" Anche oggi non avrei mai immaginato di potermi giocare la vittoria di tappa. Ho attaccato soprattutto per ragioni tattiche, volevamo cercare di rendere più dura la corsa e portare Lopez sul podio. Ho passato qualche momento difficile a metà corsa, l’allergia mi ha fatto soffrire parecchio. Non ho perso però la fiducia e mi sono fissato nella testa questa giornata, sapevo che avremmo dovuto dare fondo a tutte le energie rimaste "

Video - Follia Miguel Angel Lopez: un tifoso lo fa cadere, lui lo prende a pugni a bordostrada 00:41

Miguel Angel Lopez è rammiracato per quanto successo con il ‘tifoso’

" Sono dispiaciuto per quello che è successo, ma quella era adrenalina pura, non potevo contenermi. Mi dispiace perché potevo giocarmi la tappa, avevo la gamba. Ci vuole più rispetto da parte degli spettatori a bordo della strada. In questo Giro d’Italia sono stato davvero poco fortunato, ma sono comunque contento per aver conquistato questa maglia bianca e spero di difenderla domani "