Nibali: "La terza settimana sarà molto difficile; rivali? Dumoulin, Roglic, Landa e Simon Yates"

"Sono molto calmo alla vigilia di questo Giro. Come sempre ho preparato bene la gara e ho l'obiettivo di correre al meglio. Abbiamo deciso che il Giro sarà il mio obiettivo principale quest'anno. Sempre più ciclisti arrivano in Italia in grande forma anno dopo anno e rendono il Giro sempre più internazionale". Queste le parole di Vincenzo Nibali, stella della Bahrain-Merida, a Gazzetta tv, in vista del Giro d'Italia, al via sabato.

Gli avversari più temuti

" È difficile nominare tutti i favoriti ma al momento Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Mikel Landa e Simon Yates sono i miei rivali più importanti. Essendo superstizioso, non voglio dire altro, a parte che sono qui per un bel risultato. Mi manca vincere. La mia ultima vittoria è stata troppo tempo fa [la Milano-Sanremo 2018]. Alzare le braccia al cielo è la cosa più bella per un atleta "

Le criticità del Giro 2019

" Conosco bene il Giro ma mai fino in fondo. Ci sono sempre tappe nuove, trabocchetti, l'esperienza ti aiuta ad arrivare anche nel momento giusto nella giusta condizione. La crono più difficile sarà quella di San Marino, la prima sarà più gestibile. La terza settimana è molto difficile e ora è anche difficile poterne parlare. L'ultima settimana la trovo davvero molto impegnativa "