Problemi al ginocchio sinistro per Gaviria: il colombiano abbandona il Giro

Fernando Gaviria è costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della 7a tappa del Giro d’Italia 2019 da Vasto a L’Aquila. È notizia di qualche minuto fa l’abbandono del velocista della UAE Emirates Team, che lascia il Giro a causa di un forte dolore al ginocchio sinistro che lo stava accompagnando da diversi.

Dopo una prima settimana che lo ha visto tra i grandi protagonisti delle volate con la vittoria, grazie alla VAR per il declassamento di Viviani, nella tappa di Orbetello, e il 2° posto di Terracina, il colombiano torna a casa con grande tristezza, senza la possibilità di aggiudicarsi una vera e propria vittoria sulla strada.

Un avversario in meno quindi per gli altri velocisti. La UAE Emirates Team e lo stesso Gaviria hanno preferito non rischiare di peggiorare il problema fisico dello sprinter in vista degli appuntamenti dei prossimi mesi: il Tour de Suisse e il Tour de France.