Sì al Giro d'Italia, no al Tour: Vincenzo Nibali ha scelto la preparazione in vista di Tokyo 2020

Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Vincenzo Nibali che incomincerà l’avventura con la Trek Segafredo, corazzata statunitense con sponsor e matrice italiana che si è accaparrata le prestazioni dello Squalo in uscita dalla Bahrain Merida. La stagione del siciliano è stata discreta anche se da un fuoriclasse del suo calibro ci si aspetta sempre tantissimo, molto di più che un 2° posto al Giro d’Italia e una vittoria di tappa al Tour de France. Il classe ’84 sta già pianificando il programma delle gare della prossima stagione, un’annata cruciale per l’azzurro che vuole rimpinguare un palmarès da vero fenomeno.

L’obiettivo? Le Olimpiadi di Tokyo! Niente Tour...

Vincenzo Nibali punterà tutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 (9 agosto 2020) e sui Mondiali di Aigle-Martigny, in Svizzera (27 settembre 2020). L’appuntamento in terra nipponica è congeniale alle caratteristiche del siciliano, il percorso è molto impegnativo e le squadre ridotte potrebbero favorire dei colpi di mano in pieno stile nibalesco. Nibali era caduto a Rio de Janeiro, nel 2016, quando era involato - probabilmente - verso una medaglia, e c’è tanta voglia di rivalsa per il messinese che vuole l’alloro a cinque cerchi a 16 anni di distanza dalla magia di Paolo Bettini ad Atene 2004. La prova in linea a Tokyo andrà in scena una settimana dopo la conclusione del Tour de France e quindi sembra impossibile che Nibali sia al via alla prossima Grande Boucle.

Nibali sarà in scena al Giro d’Italia

Vincenzo Nibali parteciperà quindi al Giro d’Italia (dal 9 maggio al 31 maggio 2020), dove ha già conquistato 6 podi, tra cui il 2° posto del 2019. Il corridore della Trek punterà sicuramente sulla classifica generale, ma con l’obiettivo di ottenere la miglior condizione possibile in vista dell’Olimpiade.

Il sogno Liegi-Bastogne-Liegi

La primavera dello Squalo sarà altrettanto ricca, con l’ossessione Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile 2020) sempre viva nella sua mente. Naturalmente ne sapremo di più nelle prossime settimane quando le parti interessate disegneranno tutta la programmazione dettagliata della prima parte del 2020. Appuntamento al 24 ottobre, per la presentazione del Giro d’Italia dove sarà il diretto interessato a svelare con certezza i suoi piani per la prossima stagione.