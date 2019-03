Le Maglie, prodotte da Manifatture Valcismon - col famoso marchio dello scorpione, Castelli, che ne ha curato anche il design e i particolari - sono realizzate tutte con gli speciali tessuti Sitip. Le maglie da gara 2019, informa una nota, sono state disegnate per essere leggere ed aerodinamiche, con cuciture che seguono la forma del corpo dell’atleta e garantiscono una vestibilità perfetta. Saranno quattro i diversi tessuti Sitip utilizzati, posizionati nelle differenti parti del corpo per massimizzare aerodinamica e traspirabilità nei punti corretti. Le maniche sono tagliate con il laser per ottimizzare comfort e aerodinamicità.

La maglia Bianca ha un omaggio a Candido Cannavò

" Il Giro è il filo rosa che unisce tutta l’Italia "

Le maglie, inoltre, montano una zip con tiretto dorato che sfuma al rosa, omaggio al vero Trofeo Infinito che quest'anno padroneggia anche sul petto. Queste le maglie del Giro 2019. Maglia rosa: sponsorizzata da Enel, leader della classifica generale; maglia ciclamino: sponsorizzata da Segafredo, leader della classifica a Punti; maglia azzurra: sponsorizzata da Banca Mediolanum, leader del Gran Premio della Montagna; maglia bianca: sponsorizzata da Eurospin, leader della classifica dei giovani e firmata dall'ex direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò.