Tom Dumoulin stringe i denti: l'olandese è al via della quinta tappa dopo l'incidente

Tom Dumoulin non molla. O almeno ci prova. Dopo il brutto incidente di Frascati e l'infortunio al ginocchio, l'olandese sarà al via della quinta tappa. L'ha comunicato la sua squadra, il Team Sunweb, con una nota sui profili social. "Dal punto di vista medico è autorizzato a correre, ma dipenderà da quanto soffrirà al ginocchio. Speriamo che vada bene e che il dolore diminuisca nel corso della giornata" ha spiegato il medico Stephan Jacolino. Dumoulin, vincitore del Giro 2017 e secondo lo scorso anno, è caduto a 6 km dal traguardo ed è arrivato a 4 minuti dai rivali per la classifica generale, scortato da tutta la squadra.

Video - Dumoulin, che botta! Maxi caduta, l'olandese chiude la tappa insanguinato 01:18