Viviani declassato! Il corridore della Quick Step taglia la strada a Moschetti, vince Gaviria

Che beffa! Elia Viviani si era imposto allo sprint davanti a Gaviria e Démare, ma il corridore della Quick Step è stato in seguito declassato dalla giuria dei Commissari a causa di un cambio di traiettoria negli ultimi 200 metri che ha sfavorito Matteo Moschetti. Che peccato perché il campione italiano era riuscito a rispondere subito presente dopo il 2° posto di Fucecchio. La vittoria va quindi a Gaviria che sulla linea del traguardo aveva a sua volta anticipato Démare e Ackermann. Tappa comunque molto strana a causa del vento contrario, con i big che non hanno voluto rischiare. Tutte le squadre di alta classifica sono rimaste davanti, a velocità ridotta, senza dare nessuna chance a possibili tentativi di fuga, se non uno iniziale di Hatsuyama della Nippo Vini Fantini.

Video - Viviani retrocesso, vittoria annullata: ecco il momento in cui taglia la strada a Moschetti 00:45

Hatsuyama ci prova, ma il giapponese viene ripreso a 75 km dall’arrivo

Pronti, via e c’è subito un attacco, quello di Sho Hatsuyama che cerca di diventare il protagonista della tappa con arrivo a Orbetello. Il giapponese accumula un vantaggio massimo di 7’10’’, con il gruppo maglia rosa che non vuole strafare considerando il vento contro. Per la Nippo Vini Fantini è anche un modo per riscattarsi dopo ‘aver perso’ un corridore già alla crono di Bologna: Hiroki Nishimura, finito fuori tempo massimo. Al primo traguardo volante, quello di Poggibonsi, giunge per primo Hatsuyama, poi è Démare a regolare la volata per il 2° posto davanti al compagno di squadra Guarnieri e Viviani. Sotto la spinta della Trek Segafredo, però, il gruppo maglia rosa rinviene su Sho Hatsuyama a -75 km dal traguardo.

Video - Sho Hatsuyama ripreso dal gruppo ai -75 km, poi arriva la bandiera rossa 01:40

Ciccone si prende un altro GPM, Nibali e la Bahrain non corrono rischi

Démare vince il secondo traguardo volante di giornata, mentre Giulio Ciccone scollina per primo al GPM di Poggio l’Apparita, guadagnando altri 3 punti per classifica scalatori (il corridore della Trek è primo a quota 24 punti). Negli ultimi 50 km il trend è sempre lo stesso, con le squadre dei big in testa - compatte - per evitare rischi a causa del vento. In prima linea la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali, ma si dimostrano molto attente anche la Mitchelton Scott di Simon Yates e l’Astana di Miguel Ángel López, oltre alla Jumbo Vista della maglia rosa Roglic.

Vincenzo Nibali - 2019 Giro d'Italia stage 3 - from Vinci to Orbetello - LaPresseLaPresse

Che volata di Viviani! Batte tutti, ma poi viene declassato: vince Gaviria

Negli ultimi km ecco che spuntano le squadre dei velocisti, tra cui la Quick Step che fa partire il treno in favore di Elia Viviani con Bob Jungels a trainare il gruppo. All’ultimo km Viviani non è ben piazzato, ma con un’azione in slalom riesce a superare Démare, Gaviria e Ackermann, imponendosi davanti a tutti sul traguardo di Orbetello. Qualche minuto dopo, però, l’organizzazione di corsa declassa il corridore Campione d’Italia per un cambio di traiettoria negli ultimi 200 metri che sfavorisce Moschetti: Viviani retrocesso, a vincere è Fernando Gaviria.

L'ordine d'arrivo

1. Fernando GAVIRIA (UAE Emirates Team) 5h23'19''; 2. Arnaud DÉMARE (Groupama-FDJ) st; 3. Pascal ACKERMANN (BORA-hansgrohe) st; 4. Matteo MOSCHETTI (Trek Segafredo) st; 5. Giacomo NIZZOLO (Dimension Data) st; 6. Jakub MARECZKO (CCC Team) st; 7. Davide CIMOLAI (Israel) st; 8. Manuel BELLETTI (Androni Giocattoli)

La classifica generale

1. Primoz ROGLIC (Jumbo Vista) 10h21'01''; 2. Simon YATES (Mitchelton Scott) +19''; 3. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) +23''; 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +28''; 5. Tom DUMOULIN (Sunweb) +28''; 8. Damiano CARUSO (Bahrain Merida) +40''; 14. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +50''