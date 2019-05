Nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d'Italia 2019. Il campione d'Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il trionfo ottenuto lo scorso anno dal velocista della Deceuninck Quick-Step.

"Il Giro è la mia ultima grande gara in tricolore"

Elia Viviani sarà uno degli sprinter di riferimento e andrà a caccia del maggior numero possibile di vittorie di tappa.

" La maglia tricolore è la ragione principale per cui voglio essere protagonista al Giro, è un simbolo per tutto il nostro ciclismo e voglio cercare di ripetere i successi della scorsa stagione. Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore e, visto che quest'anno il campionato nazionale non è adatto a me, volevamo fare qualcosa di speciale. Con questa maglia ho raccolto molte vittorie, ma quella che mi ha emozionato di più è stata la tappa di Madrid della Vuelta. Al Giro il primo sprint dovrebbe essere quello della terza tappa, poi guardo alla decima frazione perché Modena non è lontano da Verona e avrò tutta la mia famiglia e i miei tifosi a sostenermi "