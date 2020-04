Anche il Giro d'Italia avrà la sua versione virtuale: si comincia a Pasqua con il Giro Legends

Dopo il Giro delle Fiandre virtuale, anche il Giro di Svizzera avrà una sua versione in virtual reality con gli organizzatori che lo aveva annunciato prima di tutti, con la collaborazione di una piattaforma per correre alle stesse pendenze dei veri percorsi delle strade elevetiche.

Dopo il Giro di Svizzera quindi , ecco si adegua anche il Giro d'Italia, dopo che la Corsa Rosa è stata rinviata ormai un mese fa (possibile partenza nel mese di ottobre). La versione virtuale prenderà il via dal 12 aprile al 10 maggio. Verranno svolte 7 tappe su percorsi veri, che avremmo visto proprio in questa edizione del Giro. Per la prossima settimana è attesa la presentazione del percorso ufficiale.

Un prologo di questo Giro d'Italia virtuale ci sarà già a Pasqua, domenica 12 aprile, con il Giro Legends sempre organizzato da RCS Sport. La gara sarà aperta a tutti: oltre alle leggende, infatti, anche gli amatori potranno iscriversi per percorrere i 37,4 km della tappa Giovinazzo-Vieste che si sarebbe dovuta correre proprio nel corso di questa edizione, grazie alla collaborazione della piattaforma Garmin.

Tra i tanti ex corridori, ci sono anche gli ex vincitori del Giro d'Italia Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Stefano Garzelli e Ivan Gotti e gli ex Campioni del mondo Mario Cipollini, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Michele Bartoli oltre al commentatore di Eurosport, ed ex corridore, Riccardo Magrini.

Tutti i partecipanti

-Mario Cipollini

-Gianni Bugno

-Francesco Moser

-Giuseppe Saronni

-Paolo Bettini

-Claudio Chiappucci

-Davide Cassani

-Stefano Garzelli

-Ivan Gotti

-Maurizio Fondriest

-Alessandro Ballan

-Filippo Pozzato

-Andrea Tafi

-Michele Bartoli

-Daniele Bennati

-Stefano Allocchio

-Alessandro Bertolini

-Giuseppe Guerini

-Riccardo Magrini

-Andrea Noè

-Matteo Montaguti

-Francesco Chicchi

-Mario Scirea

-Marco Velo

-Alessandro Vanotti

-Alberto Volpi

Sarà l’occasione giusta per lanciare una raccolta fondi, aperta fino al 10 maggio, a favore della Croce Rossa italiana che sta lottando contro il coronavirus