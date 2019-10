Arriva la conferma: nel 2020 Peter Sagan correrà il suo primo Giro d'Italia

Era nell'aria, ora c'è la conferma ufficiale: Peter Sagan disputerà il Giro d'Italia 2020. Lo ha annunciato lo stesso corridore slovacco della BORA Hansgrohe in occasione della presentazione della corsa rosa del prossimo anno.

" L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore. È il paese dove ho vinto il mio primo Mondiale nel 2008 e dove ho trascorso i miei primi anni da professionista, correndo in una squadra italiana. Negli ultimi 10 anni ho avuto il privilegio e l'opportunità di correre tante volte in alcune delle più prestigiose corse qui in Italia ma ho sempre sentito che mancasse qualcosa: il Giro d'Italia. Non penso ci sia un corridore che non sogni di partecipare alla corsa rosa. Ed è per questo che sono orgoglioso di annunciare che il 9 maggio sarà al via da Budapest, pronto ad affrontare questo iconico Grande Giro per la prima volta. "

Il tre volte campione del mondo ha disputato per otto volte il Tour de France (vincendo la maglia verde in 7 occasioni) e quattro volte la Vuelta. Sagan, che per la prima volta da inizio carriera rinuncerà al Giro di California, ha annunciato che nel 2020 sarà presente anche alla Grande Boucle.