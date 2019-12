Egan Bernal non parteciperà al Giro d’Italia 2020. Il colombiano aveva lasciato aperta una porta e aveva manifestato il desiderio di correre la Corsa Rosa ma il sudamericano non sarà al via da Budapest il prossimo 9 maggio. Il vincitore dell’ultimo Tour de France si concentrerà sulla Grande Boucle dove cercherà di difendere la maglia gialla e sarà affiancato da Chris Froome e Geraint Thomas: il Team Ineos ha deciso di schierare un terzetto di lusso nella corsa a tappe più prestigiosa al mondo.

A riportare l’indiscrezione è stato l’accreditato quotidiano colombiano El Tiempo il quale ha rivelato i programmi del fuoriclasse sudamericano per la prossima stagione: esordio ai campionati nazionali, poi Tour Colombia (11-16 febbraio) e presenza alla Parigi-Nizza per poi lanciarsi verso Giro di Svizzera o Giro del Delfinato come preparazione al Tour de France.

Il Team Ineos si affiderà dunque soltanto a Richard Carapaz al Giro d’Italia, l’ecuadoriano andrà a caccia del Trofeo Senza Fine dopo il sigillo di pochi mesi fa. Gli altri big al via che lotteranno per la classifica generale? Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Simon Yates, Remco Evenepoel: il parterre della Corsa Rosa non sarà stratosferico ma sicuramente ci sarà grande spettacolo sulle strade nostrane.