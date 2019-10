Giro 2020, quali saranno le 4 wild card? Due inviti obbligati, le italiane Professional sperano

Al Giro d’Italia 2020 saranno invitate quattro squadre dagli organizzatori della RCS Sport: si tratta di formazioni al di fuori del World Tour e che naturalmente non sono già ammesse di diritto alla Corsa Rosa (19 compagini sono già certe di potere e dovere correre sulle strade del Bel Paese). La riforma della UCI ha però cambiato le carte in tavola e ci dovrebbero essere delle novità per la prossima edizione che scatterà sabato 9 maggio da Budapest. La meno gradita prevede che due inviti finiscano automaticamente alle due migliori Professional del ranking 2019 che sono la Total Direct Energie (Francia) e la Wanty Gobert (Belgio) mentre gli altri due posti saranno assegnati a totale discrezione della RCS che verosimilmente punterà su squadre italiane.

Fausto Masnada del Team Androni Giocattoli - Sidermec al Giro 2019Getty Images

Il direttore Mauro Vegni spera che la compagine transalpina si concentri sul Tour de France in quanto gara di casa e che dunque rinunci all’invito per il Giro d’Italia, in questo modo si potrebbe accontentare le tre formazioni italiane di categoria Professional come ha ribadito in una dichiarazione rilasciata a inbici.net:

" Queste sono delle scelte che assolutamente non condivido, anche per la modalità che hanno avuto di comunicarle. Noi avremmo l’obbligo di invito a due squadre: la Wanty Gobert e la Total Direct Energie. Il nostro Paese ha dato tanto al ciclismo e loro ci hanno messi nella condizione di non poter fare crescere il nostro movimento. Io mi auguro che la squadra francese, che di sicuro si preparerà per il Tour de France, rifiuti l’invito in modo da poter invitare le nostre tre squadre italiane. "

Androni-Sidermec, Bardiani-CSF, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM sperano nell’invito mentre l’ungherese Epower Factory resta ai margini, il sogno di Davide Rebellin di partecipare al Giro a 48 anni suonati non è ancora svanito visto che la Corsa Rosa partirà proprio in terra magiara.