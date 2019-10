Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Budapest e Milano

Il Giro d’Italia 2020 è finalmente nato. Percorso impegnativo, vario, adatto un po’ a tutti, quello che attende i corridori che si cimenteranno nella corsa rosa il prossimo maggio. Tanta salita (sette gli arrivi in quota), frazioni decisive tutte over 200 km, 58,8 chilometri a cronometro e diverse tappe ricche di trabocchetti. Di seguito andiamo ad analizzarle, ai raggi X, una per una.

Video - Giro 2020: tutto il percorso tappa per tappa 07:46

Tutte le tappe del Giro d'Italia 2020

Sabato 9 maggio 2020 - Tappa 1: Budapest – Budapest, 8.6 km (cronometro individuale)

Pronti, via e gli uomini di classifica avranno già il loro bel da fare. Il Giro inizia con una crono non troppo breve in cui l’ultimo km e mezzo è tutto in salita. Si prevedono distacchi inferiori a quelli dati da Primoz Roglic sul San Luca quest’anno, ma comunque non contenutissimi. Un passista-scalatore come Nibali, ad esempio, potrebbe anche dare circa 30″ a un grimpeur puro come Carapaz.

Domenica 10 maggio 2020 - Tappa 2: Budapest – Gyor, 195 km

Spazio alle ruote veloci nella seconda frazione ungherese, la quale presenta un percorso altimetricamente molto semplice e povero di insidie. I due strappi presenti, uno all'inizio e uno alla fine, non dovrebbero causare problemi agli sprinter.

Lunedì 11 maggio 2020 - Tappa 3: Székesfehérvár – Nagykanizsa, 204 km

Conclude la tre giorni magiara un’altra tappa che strizza l’occhio agli sprinter puri. Prova lunga, nei pressi del lago Balaton, ma totalmente pianeggiante. Il rettilineo finale è in leggera ascesa.

Martedì 12 maggio 2020 - Tappa 4: tappa Monreale – Agrigento, 136 km

Niente giorno di riposo al ritorno in Italia, ma, anzi, una frazione tortuosa con arrivo su uno strappo di 3,7 km al 5,4% in cui, in passato, hanno vinto Guido Carlesi, Moreno Argentin, Bjarne Riis e Riccardo Riccò. Potrebbe essere un’occasione ghiotta per Peter Sagan per mettere il suo primo sigillo al Giro d’Italia, anche se l’erta finale, va detto, potrebbe essere un po’ troppo lunga per lo slovacco.

Mercoledì 13 maggio 2020 - Tappa 5: Enna – Etna (Piano Provenzana), 150 km

Primo arrivo in alta quota del Giro d’Italia 2020. L’Etna torna per la terza volta negli ultimi quattro anni, ma con un versante del tutto inedito, quello di Piano Provenzana (17 km al 6,9%). Riuscirà il vulcano a fare la differenza questa volta, dopo il nulla di fatto del 2017 e i pochi fuochi d’artificio del 2018? Vero che al quinto giorno di solito è presto per vedere i corridori fare seriamente la differenza, ma attenzione: l’assenza del giorno di riposo tra il ritorno dall’Ungheria e la risalita dello Stivale potrebbe farsi sentire nelle gambe di qualcuno.

Giovedì 14 maggio 2020 - Tappa 6: Catania – Villafranca Tirrena, 138 km

L’oggetto misterioso di questo Giro d’Italia. Piazzata in mezzo al tracciato di questa tappa c’è la lunghissima salita di Portella Mandrazzi, ma dallo scollinamento al traguardo mancheranno circa 60 km. Non è, dunque, adatta agli uomini di classifica e nemmeno agli sprinter. Spazio a quella che, verosimilmente, sarà la prima fuga ad andare in porto alla corsa rosa, quindi.

Venerdì 15 maggio 2020 - Tappa 7: Mileto – Camigliatello Silano, 223 km

Frazione lunghissima e senza un metro di pianura che, nel finale, prevede la scalata del Valico di Montescuro (23,9 km al 5,7%), dal cui scollinamento al traguardo mancheranno 10 km. Secondo giorno di battaglia per i big dopo l’Etna, probabilmente.

Sabato 16 maggio 2020 - Tappa 8: Castrovillari – Brindisi, 216 km

Torneranno in scena gli sprinter all’inizio del primo weekend della corsa rosa 2020, dato che questa è una tappa piatta come un biliardo.

Domenica 17 maggio 2020 - Tappa 9: Giovinazzo – Vieste, 198 km

Completa un primo weekend per la verità abbastanza banale una frazione complessa nella parte centrale, vista la presenza del Monte Sant’Angelo e della Coppa Santa Tecla, ma molto semplice negli ultimi 30 km. Favoriti i velocisti dotati di fondo e di buone capacità di recupero nel breve, come Caleb Ewan, ma anche lo stesso Peter Sagan.

Martedì 19 maggio 2020 - Tappa 10: San Salvo – Tortoreto Lido, 212 km

Frazione cucita sulle caratteristiche dell’entroterra dell’Italia centrale. Quattro muri brevi e ripidissimi negli ultimi 30 km con l’ultimo piazzato a soli 7 km dal traguardo. Tracciato ottimo per le imboscata, specie in caso di maltempo. Ricordiamo, su percorsi simili, le debacle di Wiggins a Pescara al Giro 2013 e di Froome sui Muri Fermani alla Tirreno-Adriatico di quella stessa stagione.

Mercoledì 20 maggio 2020 - Tappa 11: Porto Sant’Elpidio – Rimini, 182 km

Tornano in scena gli sprinter sulla riviera romagnola, in una tappa con qualche insidia negli ultimi 70 km, ma nulla di trascendentale.

Giovedì 21 maggio 2020 - Tappa 12: Cesenatico – Cesenatico, 205 km

Eccoci alla frazione che ricalca il percorso della Granfondo Nove Colli. Quasi 10 salite disseminate lungo il tracciato, le quali danno vita a un percorso che può ricordare, vagamente, quello di una Liegi-Bastogne-Liegi. Spazio alla fuga, ma in una tappa così dura potrebbe succedere qualcosa anche tra gli uomini di classifica.

Venerdì 22 maggio 2020 - Tappa 13: Cervia – Monselice, 190 km

Le salite di Passo Rovello e Calaone, piazzate negli ultimi 30 km, complicheranno la vita a qualche sprinter. Nel complesso, però, pare difficile, se non impossibile, evitare una volata di un gruppo parecchio nutrito.

Sabato 23 maggio 2020 - Tappa 14: Conegliano – Valdobbiadene, 33,7 km (cronometro individuale)

La prova contro il tempo più lunga di questo Giro d’Italia presenta un tracciato movimentato, al cui interno vi è anche la salita di Cà del Poggio. Sarà una crono adatta a quei corridori che sanno spingere in pianura, ma anche in salita e in discesa, come Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Geraint Thomas, ma anche Vincenzo Nibali.

Domenica 24 maggio 2020 - Tappa 15: Rivolto – Piancavallo, 183 km

Si torna a salire nel giorno conclusivo della seconda settimana e l’arrivo è posto su quel Piancavallo che fu conquistato da Marco Pantani nel 1998 e da Mikel Landa nel 2017. Prima dell’erta finale, inoltre, si affronteranno Sella Chianzutan, Forcella di Monte Rest e Forcella di Palla Barzana.

Martedì 26 maggio 2020 - Tappa 16: Udine - San Daniele del Friuli, 228 km

Ecco la tappa che ricalca il percorso della Coppa Città di San Daniele, gara del calendario elite-U23 italiano vinta quest’anno da Giovanni Aleotti e lo scorso dal nuovo campione del mondo di categoria Samuele Battistella. Percorso molto duro con le salite di Madonnina del Domm, Monte Spig, Monteaperta e Monte di Ragogna (da affrontare tre volte negli ultimi 70 km). Tuttavia, qua gli uomini di classifica potrebbero risparmiarsi in vista dei giorni successivi.

Mercoledì 27 maggio 2020 - Tappa 17: Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio, 202 km

Prima di tre frazioni over 200 km di alta montagna che caratterizzano la terza settimana. Si affronteranno, nell’ordine, Forcella Valbona, Monte Bondone, Passo Durone e Madonna di Campiglio. La salita finale è pedalabile, ma i precedenti del 1999 e del 2015 ci dicono che le differenze, comunque, si possono fare, specialmente se i corridori avranno nelle gambe erte come quelle che dovranno scalare prima dell’ascesa conclusiva.

Giovedì 28 maggio 2020 - Tappa 18: Pinzolo – Laghi di Cancano, 209 km

Partenza in salita col Campo Carlo Magno, poi l’ascesa di Hofmandjoch e, per finire, l’accoppiata Stelvio – Laghi di Cancano. Frazione a dir poco distruttiva dove chi ne avrà potrà fare grandi differenze. Sono 5400 i metri di dislivello da affrontare.

Venerdì 29 maggio 2020 - Tappa 19: Morbegno – Asti, 251 km

La quiete in mezzo alla tempesta. Il giorno di tregua in vista del gran finale. Frazione piatta che rappresenta l’ultima occasione in assoluto per le ruote veloci.

Sabato 30 maggio 2020 - Tappa 20: Alba – Sestriere, 200 km

Ultimo tappone del Giro d’Italia, il quale segue la direzione tracciata dagli altri due presenti nella terza settimana, ovvero finale su un’ascesa pedalabile, preceduta, però, da salite durissime. Qua si affronteranno, nell’ordine, Colle dell’Agnello, Colle dell’Izoard, Montgenèvre e Sestriere. Spazio anche per attacchi da lontano, dunque.

Domenica 31 maggio 2020 - Tappa 21: Cernusco sul Naviglio – Milano, 16,5 km (cronometro individuale)

Sarà una cronometro a chiudere il Giro d’Italia nel 2020, proprio come nel 2019. Distanza contenuta, ma, in caso di distacchi non particolarmente ampi tra i primi, potrebbe esserci ancora battaglia tra gli uomini di classifica.