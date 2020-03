Giro rinviato, l'organizzazione lavora su date e percorso: "Dovrà essere simbolo di rinascita"

Il Giro d’Italia 2020 non partirà il prossimo 9 maggio da Budapest come era invece previsto. L’emergenza coronavirus ha costretto gli organizzatori di RCS Sport a rivedere totalmente i piani e a posticipare la Corsa Rosa: con quasi due mesi di anticipo sull’inizio dell’evento, si è presa questa forte decisione senza aspettare l’evolversi della situazione. Le intenzioni sonodi recuperare il Giro nel corso di questo 2020, magari tra fine maggio e giugno (anche se poi a fine giugno c’è il Tour de France) oppure a settembre/ottobre, prima o dopo il Mondiale. Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport, ha parlato delle nuovi possibili date della Corsa Rosa:

" Abbiamo delle idee, lavoriamo su diverse opzioni. Dovremo attendere almeno fino all’indomani del 3 aprile. Ma non dobbiamo deciderlo da soli. Saranno coinvolte le massime istituzioni del ciclismo, ma anche e soprattutto il Governo italiano. Vorrei ricordare alcuni numeri del Giro d’Italia, le cui immagini sono diffuse in 198 Paesi e raggiungono circa 800 milioni di telespettatori. E dai 10 ai 12 milioni si radunano a bordo strada. Almeno una volta nella vita passa sotto la casa di ognuno di noi. "

Video - Giro d'Italia 2020: tutto il percorso in 3D lungo le bellezze della corsa rosa 07:46

Potrebbe dunque essere il Giro che diventa simbolo della rinascita del Paese: “Stiamo parlando dell’unico evento che racconta l’Italia da qualsiasi prospettiva, in tutti i suoi angoli. Per tre settimane e per tante ore al giorno. Dunque potrà diventare l’immagine del rilancio di un’Italia che è stata messa a soqquadro da un cataclisma. Mi auguro che possa davvero raccontare a tutto il mondo l’inizio di una nuova storia. Adesso dobbiamo restare tutti a casa il più possibile, perché la salute non può che essere la nostra salute polare. Quando sarà possibile, il Giro saprà richiamare tantissimi spettatori che potranno applaudire i loro beniamini“.

Nibali, Roglic, Carapaz - Giro d'Italia 2019 - Getty ImagesGetty Images

Potrebbe esserci anche un tracciato diverso rispetto a quello disegnato: “Il percorso c’è già ma siamo pronti ad arricchirlo al fine di raccontare ancora meglio la rinascita dell’Italia, perché non c’è dubbio che sapremo rialzarci. Saremo pronti”. E poi alla domanda se il Giro d’Italia si correrà nel 2020 risponde con grande ottimismo: “Sono molto fiducioso“.