Svelato il Giro d'Italia 103: da Budapest a Milano, con 7 arrivi in salita e 3 cronometro

Si è aperta nel ricordo di Felice Gimondi la presentazione delle tappe che caratterizzano il Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa partirà sabato 9 maggio 2020 dalla capitale dell’Ungheria, Budapest, per poi concludersi domenica 31 maggio a Milano. Gli organizzatori hanno reso noto il percorso d’edizione 103 della corsa rosa davanti agli occhi dell’ultimo vincitore, Richard Carapaz, che l’anno prossimo tornerà a lottare per la vittoria finale, e del tre volte campione del mondo Peter Sagan, che farà il suo debutto al Giro.

Come era già stato reso noto mesi fa, la partenza avverrà da Budapest con una cronometro individuale di 8,6 km all’interno dell’affascinante capitale ungherese fino al Palazzo Reale, posto sulla collina di Buda. Una prova contro il tempo esigente. Ci saranno poi la Budapest-Gyor e la Szekesfehervar-Nagykaniska, entrambe dedicate ai velocisti. Si arriverà finalmente in Italia ripartendo dal cuore della Sicilia con tre frazioni dal grande fascino: la Monreale-Agrigento, con un finale da finisseur, poi il primo arrivo in salita della Corsa Rosa 2020 con la Enna-Etna (Piano Provenzana) e la Catania-Villafranca Tirrena. Si approderà dunque sulla terra ferma con la settima frazione da Mileto a Camignatello Silano, poi Castrovillari-Brindisi e la Giovinazzo-Vieste che chiuderà la prima settimana.

La seconda settimana si aprirà in Abruzzo martedì 19 maggio con la San Salvo-Tortoreto Lido seguita dalla Porto San’Elpidio-Rimini, dalla Cesenatico-Cesenatico, sul percorso della Nove Colli con 3400 metri di dislivello, e dalla Cervia-Monselice. Si arriverà poi alla quattordicesima tappa, quella denominata “Prosecco Superiore Wine stage”, una cronometro individuale su e giù dalle colline trevigiane da Conegliano a Valdobbiadene. Si chiuderà domenica 24 maggio con l’esigente frazione che partirà dalla base aerea delle Frecce Tricolori da Rivolto a Piancavallo, la salita Pantani. Saranno giornate difficili, nervose e miste; dedicate a velocisti, finisseur e scalatori.

Richard Carapaz alla presentazione del Giro 103

Ed eccoci all’ultima settimana, quella decisiva. Ci sarà la Udine-San Daniele del Friuli, con il durissimo Muro di Ragona. Successivamente i corridori affronteranno la Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio: cinque stellette per una tappa con il Monte Bondone e il Passo Daurone prima della salita conclusiva. Verrà seguito dalla Pinzolo-Laghi di Cancano, con il mitico passo dello Stelvio. Saranno 251 invece i chilometri della Morbegno-Asti, dedicata ai velocisti. Mentre la penultima tappa (Alba a Sestriere), per il verdetto finale tra i big, proporrà una sequenza terribile di ascese: Colle dell’Agnello, Izoard, Monginevro, Sestriere. Il Giro 2020 terminerà con la cronometro individuale da Cernusco sul Naviglio a Milano; frazione piatta di 16,5 km.

Tutte le tappe

Sabato 9 maggio - Tappa 1: Budapest-Budapest, 8,6 km (cronometro individuale) **

Domenica 10 maggio - Tappa 2: Budapest – Győr, 193 km *

Lunedì 11 maggio - Tappa 3: Székesfehérvár – Nagykanizsa, 197 km *

Martedì 12 maggio - Tappa 4: Monreale – Agrigento, 136 km **

Mercoledì 13 maggio - Tappa 5: Enna – Etna (Piano Provenzano), 150 km ****

Giovedì 14 maggio - Tappa 6: Catania – Villafranca Tirrena, 138 km **

Venerdì 15 maggio - Tappa 7: Mileto – Camigliatello Silano, 223 km ***

Sabato 16 maggio - Tappa 8: Castrovillari – Brindisi, 216 km *

Domenica 17 maggio - Tappa 9: Giovinazzo – Vieste, 198 km ***

Lunedì 18 maggio - Riposo

Martedì 19 maggio - Tappa 10: San Salvo – Tortoleto Lido, 212 km ***

Mercoledì 20 maggio - Tappa 11: Porto Sant’Elpidio – Rimini, 181 km **

Giovedì 21 maggio - Tappa 12: Cesenatico – Cesenatico (Nove Colli), 205 km ****

Venerdì 22 maggio - Tappa 13: Cervia – Monselice, 190 km **

Sabato 23 maggio - Tappa 14: Conegliano – Valdobbiadene (cronometro individuale), 33,7 km ****

Domenica 24 maggio - Tappa 15: Base di Rivolto – Piancavallo, 183 km ****

Lunedì 25 maggio: Riposo

Martedì 26 maggio - Tappa 16: Udine – San Daniele del Friuli, 228 km ****

Mercoledì 27 maggio - Tappa 17: Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio, 202 km *****

Giovedì 28 maggio - Tappa 18: Pinzolo – Laghi di Cancano, 209 km *****

Venerdì 29 maggio - Tappa 19: Morbegno – Asti, 251 km *

Sabato 30 maggio - Tappa 20: Alba – Sestrière (Fraiteve), 200 km *****

Domenica 31 maggio - Tappa 21: Cernusco sul Naviglio – Milano (crono), 16,5 km **