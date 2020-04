Vegni: "Ridurre il Giro da 21 a 18 tappe? Ci vogliono danneggiare, ma difenderemo il prodotto"

Dopo la decisione - che era già nell'aria - di far slittare il Tour de France a fine agosto (29 agosto-20 settembre), l'intero calendario UCI sarà da riprogrammare. Anche Vuelta e, quindi, Giro d'Italia sono da rischedulare. E se ASO, che organizza anche la Vuelta oltre al Tour, ha deciso che saranno 18 e non 21 le tappe della corsa spagnola, RCS non vuole fare lo stesso per il Giro d'Italia.

Questa la posizione di Mauro Vegni, il direttore della Corsa Rosa

" È l’unica cosa di cui stanno discutendo nelle ultime tre settimane. Come danneggiare il Giro d’Italia, l’unico vero competitor del Tour de France. Hanno sacrificato la Vuelta e ora chiedono a noi. Ma noi dobbiamo tutelare il nostro prodotto. [Mauro Vegni a la Gazzetta dello Sport] "

Trofeo Senza Fine - Giro d'Italia 2019Getty Images

Verosimilmente il Giro dovrebbe essere corso tra il 3 e il 25 ottobre, ma RCS vuole mantenere il suo format naturale con 21 tappe. Cosa succederà nelle prossime settimane?